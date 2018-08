Rieti 2020 agli Europei di Berlino

Il Comitato Organizzatore dei prossimi Campionati Europei U18 ha presentato oggi a Casa Atletica Italiana la prossima edizione degli Europei U20.

07 Agosto 2018

Maria Chiara Milardi, alla guida del Comitato Organizzatore, ha presentato oggi a Casa Atletica Italiana (aperta da ieri presso il Golden Tulip Berlin, in Landgrafenstraße 4) la prossima edizione dei Campionati Europei under 18, in programma fra due estati nel capoluogo sabino.

Sono intervenuti anche il presidente della Federazione europea Svein Arne Hansen, il presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera Alfio Giomi e Roberto Tavani, in rappresentanza del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Solo pochi mesi fa a Gyor, in Ungheria, Rieti aveva ricevuto ufficialmente la bandiera della EA, atto ufficiale che ha segnato l'inizio del percorso di avvicinamento all'evento che torna in Italia dopo gli Europei under 20 di Grosseto 2017, e a sette anni di distanza dal primo evento continentale organizzato a Rieti, gli Europei under 20 del 2013.

