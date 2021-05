Randazzo al successo in Diamond League

A Gateshead 8,11 ventoso nel lungo per l'azzurro che batte Caceres e il campione del mondo Gayle. Bogliolo terza contro un muro di vento nei 100hs, Trost quinta con 1,88 nell'alto. DIRETTA TV su Sky Sport Collection

23 Maggio 2021

Serata da ricordare per Filippo Randazzo a Gateshead (Gran Bretagna), nella prima tappa della Wanda Diamond League 2021, in un meeting fortemente condizionato da pioggia, temperature rigide e tanto vento. Il saltatore azzurro delle Fiamme Gialle conquista un prestigioso primo posto nella gara del lungo con la misura di 8,11 ventosa (+2.8), centrata all’ultimo turno, con la nuova formula della finale a 3, battendo lo spagnolo Eusebio Caceres (8,04) e il giamaicano campione del mondo Tajay Gayle (7,91 nel salto finale, 8,00 in precedenza). Terzo posto nei 100 ostacoli per Luminosa Bogliolo: condizioni impossibili, pioggia e vento contrario di -3.9, ma una prova di valore per l’azzurra delle Fiamme Oro, non tanto per il tempo (13.45) bensì per l’atteggiamento con cui sfida la britannica Cindy Sember (13.28) e l’ungherese Luca Kozak (13.37) e si lascia alle spalle l’altra britannica Tiffany Porter (13.50). Alessia Trost pareggia il primato stagionale all’aperto con 1,88 nell’alto, al secondo tentativo, poi sbaglia per tre volte a quota 1,91. Quinto posto per la pordenonese delle Fiamme Gialle, con la stessa misura della russa Mariya Lasitskene, in una gara complicata per tutte: basta 1,91 alla polacca Kamila Licwinko per la prima piazza. Diretta su Sky Sport Collection fino alle 22.