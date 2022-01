Qualità-Continuità, doppietta Vicentina

Nelle classifiche del progetto che sintetizza l’attività 2021 delle società, doppio successo per il club veneto

12 Gennaio 2022

Sono state ufficializzate le classifiche definitive del Progetto Qualità-Continuità, che premia l’attività dei club in tutte le categorie, con particolare attenzione al vivaio. A conquistare la vittoria per la stagione appena conclusa è l’Atletica Vicentina in entrambi i settori, maschile e femminile. Tra gli uomini riesce a trionfare con 9606 punti davanti all’Atletica Riccardi Milano 1946, seconda a quota 8999, e alla Safatletica Piemonte, terza con 8519. Nella graduatoria delle donne, il successo del club veneto arriva totalizzando 9860 punti per superare Atletica Brescia 1950 Metallurgica San Marco (9289,5) e Bracco Atletica (9030). Il trofeo sintetizza i risultati ottenuti dalle società nel 2021, mettendo insieme il punteggio di tabella di un massimo di otto atleti (tra allievi, juniores, promesse e assoluti), le presenze in Nazionale, i piazzamenti nelle rassegne tricolori individuali e nei campionati di specialità. A causa dell’annullamento di alcuni campionati nella stagione 2020 non erano state stilate le classifiche, mentre nelle quattro precedenti edizioni l’Atletica Vicentina si era aggiudicata il primo posto con gli uomini (nel 2019 quando la vittoria femminile andò alla Studentesca Rieti Milardi) e con le donne (dal 2016 al 2018).

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it