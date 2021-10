Va in archivio la quarta prova del Trofeo Puglia di Marcia

La manifestazione è stata fortemente condizionata dal maltempo

Audentes fortuna iuvat: "il destino favorisce chi osa" è l'esortazione ad attaccare Enea rivolta da TURNO ai suoi uomini.

È una celebre locuzione latina comunemente tradotta in italiano con il motto "La fortuna aiuta gli audaci".

La bella estate, che ha regalato due ori olimpici nella marcia italiana di stampo pugliese, è finita, e se ne sono resi conto in quanti da venerdì sera hanno messo il naso fuori di casa. Ma siamo a sabato ed in programma c’è la 4^ prova del Trofeo Puglia di marcia con ben 161 iscritti.

La scuola ha da poco ripreso le lezioni in presenza, con ingressi scaglionati che non agevolano le attività sportive pomeridiane, le società arrivano al Bellavista anche dalle provincie più lontane come Foggia e Lecce, ci si mette anche la pioggia battente e, l’esortazione di TURNO, sembra il motto del giorno.

La citazione invita a essere volitivi e coraggiosi davanti a qualsiasi tipo di evento, anche imprevisto, pioggia compresa, poiché la sorte è dalla parte di coloro che osano.

Così, pochi minuti dopo le ore 16, partono gli esordienti, divisi per fasce 5-8-10, nella breve tregua della pioggia. L’ordine d’arrivo vede 1^ ALESSANDRA QUERO della Don Milani Mottola, 2^ MARISOL CUSCITO della Fiamma Olimpia Palo e 3^ MARIA CECILIA PONTRANDOLFO della Giovanile Acquaviva. Nella gara maschile il podio è tutto dell’Olimpia Club Molfetta con 1° FRANCESCO CARAVELLA, 2° SAMUEL SCIANCALEPORE e 3° SAMUELE GERMINARIO.

Approfittando ancora della relativa quiete meteo, al via i ragazzi/e sui 2 km ed al traguardo giunge per 1° VANNI MALLARDI della Giovanile Acquaviva, seguito da MATTEO FASANO della Academy Bari e da VITO DALFINO della Giovanile Acquaviva. Per le ragazze 1^ CARLA LOMUSCIO dell’Olimpia club, 2^ STEFANIA AVITTO della Fiamma Olimpia Palo e 3^ ALESSIA PERONA della U.S. Foggia Atletica Leggera

Nell’ora dei cadetti inizia la pioggia, sui 3 km femminili si impone con il tempo di 16’10”06 GIULIA LEUCI della Atletica Tommaso Assi, in buona ascesa sulle dirette rivali CHIARA SCARBONE della Abacus Villa Baldassari con 16’48”34 e CECILIA FRACCHIOLLA dell’Academy Bari con 17’09”87. Sui 5 km vittoria di GIUSEPPE DI SABATO della Giovanile Acquaviava con il tempo di 24’44”63, 2° SALVATORE MOLFETTA della stessa società con 24’53”68 e 3^ FRANCESCO SPORTELLI della Don Milani Mottola con 25’47”72.

Quasi in condizioni meteo al limite, parte la gara degli Allievi/Assoluti uomini e donne. Il podio allieve è della Amatori Acquaviva, 1^ MARTINA CANNONE con 26’14”15, 2^ MARIANGELA PAPPADÀ con 27’54”73, 3^ MARIA TERESA DE BENEDICTIS con 30’44”69. Nella prova Assoluta femminile si aggiudica la vittoria IDA MASTRANGELO della Don Milani Mottola con 24’02”85, 2^ SOFIA PERRONE con 26’41”07 e 3^ NICOLE DI SABATO con 26’33”80 della Amatori Acquaviva. PARIDE BUSTO vince la prova allievi con il nuovo personale di 24’45”35, invece ottimi gli spunti per la gara maschile in previsione dell’ultima prova del CDS nazionale di marcia in calendario il 24 ottobre a Grottammare. 1° PIETRO PIO NOTARISTEFANO della Don Milani Mottola con 21’12”25, 2° NICOLA LOMUSCIO della Amatori Acquaviva con 22’24”24 e 3° LEONARDO ANNOSCIA dell’Avis Barletta con 22’43”60.

Concluse le gare ed in piena premiazione riparte impetuoso il maltempo con rovesci abbondanti da rosso intenso, come ormai ci segnalano le APP dello smartphone.





Tommaso Caravella



L’audacia dei marciatori è stata notata dal “FATO”, che ha concesso una breve e relativa tregua meteo consentendo di archiviare anche la quarta prova del 25° Trofeo regionale di marcia, portato al termine anche grazie alla dedizione della giuria di marcia e dei giudici di gara laboriosamente impegnati nelle difficili condizioni ed indispensabili per le regolarità della manifestazione.Tommaso Caravella Amatori Atletica Acquaviva nelle categorie Allievi (uomini e donne) e Cadetti e Abacus Villa Baldassarri Lecce tra le Cadette si confermano leader delle rispettive classifiche del Trofeo Puglia di Marcia e si aggiudicano anche la 4^ prova di Bari.

Questi i vincitori della 4^ Prova del Trofeo andata in scena sulla pista del Campo Scuola “Bellavista” di Bari. A/J/P: Martina Cannone (Amatori Atletica Acquaviva) e Paride Busto (Acquaviva) CADETTI: Giulia Leuci (Tommaso Asso Trani) e Giuseppe Di Sabato (Atletica Giovanile Acquaviva) RAGAZZI: Carla Lomuscio (Olimpia Club Molfetta) e Vanni Mallardi (Atletica Giovanile Acquaviva) EM10: Francesco Caravella (Atletica Giovanile Acquaviva)

EF10: Alessandra Quero (Don Milani Mottola) EM8: Gianluca Cormio (Olimpia Club Molfetta)

EF8: Lorena Iacobino (Don Milani Mottola) EM5: Massimo Silvestri (Olimpia Club Molfetta)

EF5: Matilde Farinola (Olimpia Club Molfetta) Roberto Longo per la parte statistica

10 Ottobre 2021