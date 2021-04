Un convegno a margine dei Campionati Italiani mt. 10000 di Molfetta

Relatori il tecnico federale Claudio Pannozzo ed il Prof. Giorgio Rondelli

Un importante convegno farà da prologo al Campionato Italiano Assoluto e Promesse dei 10.000 metri su pista di domenica 2 maggio 2021. Nella sala convegni dello stadio "Mario Saverio Cozzoli" di Molfetta (BA), il Tecnico federale Claudio Pannozzo terrà una relazione sul tema "Pacing strategy nei m 10.000; come cambiare ritmo nel finale di gara". Seguirà la relazione del Prof. Giorgio Rondelli che verterà sulla "Programmazione tecnico-tattica-agonistica dei m 10.000 negli anni ‘80 e le differenze/difficoltà che si incontrano oggi".





L'inizio dei lavori è previsto per le ore 10:00. Per via dell'emergenza sanitaria in corso, dovendo limitare la partecipazione in presenza, è prevista la partecipazione su piattaforma Zoom.

Il convegno darà diritto all'acquisizione di 0,5 punti di crediti formativi.

24 Aprile 2021