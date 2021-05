Teresa Lelario SF 45 vince la 100 km del Passatore

La gara si è disputata nell’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola

La barlettana Teresa Lelario è la nuova campionessa italiana master SF45 sulla distanza dei 100km. Grande specialista delle distanze del Trail Running e delle Ultra Maratone, la 46enne atleta tesserata per il Running Club Torremaggiore si è imposta in una edizione atipica della 100km del “Passatore” corsa nel suggestivo circuito dell’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola. Il percorso di gara prevedeva un primo giro della lunghezza di 3.739 metri ed altri 20 da 4.813, un percorso particolarmente impegnativo dal punto di vista mentale prima ancora che da quello puramente tecnico. “Chi ha più esperienza di me in questo tipo di gare al mattino della partenza ha definito il Passatore una passeggiata al confronto di questa che alla fine ha messo insieme quasi 1200 metri dislivello e due salite massacranti da ripetersi più volte. Aver terminato la gara con questo risultato è stata una soddisfazione grandissima che mi ripaga dei tanti sacrifici sostenuti durante la preparazione e sarà da stimolo per le prossime gare”. Teresa chiudeva nel tempo di 9:49.01 cogliendo anche il 9° posto assoluto nella classifica femminile.





Roberto Longo

27 Maggio 2021