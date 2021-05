Sport, solidarietà e ricerca scientifica

Anche a Bari l'arrivo della "Run4Hope" questa mattina nella Caserma "Picca"

All’insegna dello sport, della solidarietà e della ricerca scientifica. La “Run4Hope”, evento unico ed inedito nel suo genere dedicato ai tre temi divenuti presto il “Leit Motiv” della manifestazione, ha raggiunto oggi in tutta la penisola le destinazioni finali di una staffetta partita lo scorso sabato 22 maggio e andato in scena contemporaneamente in tutte le regioni italiane.

Evento unico nel suo genere perché i partecipanti non hanno confronti cronometrici o agonistici ma corrono per contribuire alla ricerca scientifica che la Fondazione AIRC promuove da sempre per combattere i tumori infantili, fenomeno che attualmente, in Italia, colpisce circa 1.400 bambini ogni anno.

Anche la Puglia ha aderito all’iniziativa sulla spinta del presidente Giacomo Leone e del suo delegato, Vincenzo Trentadue che si è assunto l’onere di gestire le tre tappe pugliesi. Sin dalla prima tappa, partita da Spongano, nel Salento, il testimone della Run4Hope è passato tra le mani dei runners pugliesi fino ad arrivare sulla costa adriatica ed infine nel capoluogo dove il traguardo era stato fissato nella Caserma Picca alla presenza di alcune autorità regionali tra cui Donato Ninivaggi, comandante del CME Puglia, dell’Assessore allo sport ed all’ambiente del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, di Paolo Patè, presidente del consorzio ASI Puglia, del presidente del Sistema Impresa Bari, Giacomo Cuonzo e dei nostri Giacomo Leone e Vincenzo Trentadue. All’evento hanno partecipato più di 30 società podistiche regionali che hanno contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione.





30 Maggio 2021

Roberto Longo