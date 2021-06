Sono 15 i pugliesi a Rovereto

Da domani a Rovereto i Campionati Assoluti su pista

Vigilia dei Campionati Italiani individuali assoluti su pista per 15 atleti pugliesi che saranno ai nastri di partenza della manifestazione che, da domani a domenica, avrà luogo nello Stadio Comunale “Quercia” di Rovereto. La spedizione pugliese potrà contare su 9 atleti e 6 atlete in rappresentanza di 6 società.



DONNE. Ancora una volta sarà una donna, Anna Musci, quella in possesso della miglior prestazione di accredito nelle liste di ciascuna gara grazie alla 4^ misura detenuta nel peso (14.95) dalla allieva dell’Alteratletica Locorotondo. Da notare che Anna sarà una delle due allieve in possesso del minimo in pedana a Rovereto nel peso. Sempre con i colori della società di Locorotondo anche Francesca Lanciano, 7° accredito del triplo con 12.97, Antonella Napoletano, al via dell’Eptathlon (4.710 punti), e Francesca Semeraro, in gara nell’asta con la 9^ misura di accredito (4.15). In chiave femminile. Infine, da seguire anche la gara del lungo con Adriana Cosmai (Olimpia Club Molfetta), 10^ della vigilia con 6.15.

UOMINI. Consistente la presenza dei pugliesi sulle pedane dei lanci che vedranno in gara lo junior Paolo Puppo nel giavellotto (6 gli junior in possesso del minimo) e la promessa Francesco Trabacca nel peso ed entrambi tesserati per l’Enterprise Giovani Atleti Bari. Paolo proverà a migliorare il 65.26 stabilito pochi giorni fa (65.96 il personal best stabilito nella stagione 2020) mentre Francesco dovrà guardarsi da una concorrenza agguerrita con la quale dovrà difendere il fresco 18.33. Con gli stessi colori della società barese in gara nella 10km di marcia anche Vincenzo Magliulo. Nel disco, la promessa Enrico Ferrioli (Athletic Academy Bari) si presenterà con la 9^ misura della vigilia (50.59).

Nono accredito anche per Lapo Bianciardi nei 400 (47”00) e per Giuseppe Filpi nei 110hs (14”25), entrambi tesserati per l’Avis Barletta. Per la stessa società Giovanni Borraccino, Michele Piazzolla e Zohair Hadar correranno la 4x400 unitamente a Bianciardi (al via anche nel mezzo giro di pista mentre Hadar correrà anche gli 800). Nei 3000 siepi attesa, infine la prova di Raffaele Augimeri (Aden Exprivia Molfetta), primo junior e 7° tempo di accredito (9:04.68).





24 Giugno 2021

Roberto Longo



