Ricorre oggi il 25° anniversario della vittoria a New York di Giacomo Leone

Quell’indimenticabile 3 novembre 1996

03 Novembre 2021

Un quarto di secolo, questo l’arco temporale trascorso da quell’indimenticabile 3 novembre 1996, il giorno in cui Giacomo Leone tagliò da vincitore il traguardo della Maratona di New York, la maratona della grande mela, la 42 chilometri più famosa al mondo, quella che ti consegna all’immortalità sportiva. Da quel giorno sono passati 25 anni, un tempo incredibilmente lungo per una impresa sportiva oggi ancora tale. Perché quella vittoria ci consegnò un record rimasto ancora tale a distanza di tutti questi anni se è vero che oggi Giacomo Leone è ancora l’ultimo uomo bianco, italiano ed europeo ad essersi cinto della medaglia che spetta al vincitore della Maratona di New York. Oggi il maratoneta di Francavilla Fontana, patria di altri talenti della stessa specialità e non solo del mezzofondo, guida da numero uno l’atletica leggera pugliese. Una leadership condotta con eguale forza e passione, con lo stesso spirito agonistico che gli permise allora di cogliere quel prestigioso traguardo, alla perenne ricerca della perfezione, oggi come allora.



Roberto Longo