Ribatti e Di Mauro d'oro a Rieti

L'allievo barlettano vince anche l'argento nei 1500

La Puglia festeggia con due titoli italiani allievi e chiude con un bilancio più che positivo anche l’ultimo fine settimana agonistico. Andrea Ribatti (All Tri Sports) e Marco Di Mauro (Athletic Academy Bari) salgono sul gradino più alto del podio nelle rispettive specialità e si cingono della medaglia d’oro nei Campionati Italiani individuali allievi di Rieti.

CAMPIONI. Andrea conquista l’oro sui 3000mt al termine di una gara gestita al meglio e chiusa nel crono di 8:26.31. L’allievo di Gaetano Di Pace sfiora il clamoroso bis e, dopo sole 15 ore, porta a casa anche la medaglia d’argento nei 1500 con il tempo di 3:59.98. La particolare condotta di gara, estremamente tattica ed impostata su ritmi lenti e caratterizzata da momenti di particolare tensione agonistica, non risultava favorevole ad Andrea che pagava lo scotto della stanchezza negli ultimi cento metri di gara.

D’oro anche la medaglia conquistata a pieno titolo da Marco Di Mauro nei 400hs. Al 55”45 fatto registrare nella serie di qualificazione Marco, in finale, fermava i cronometri sul tempo di 53”44 al termine di una gara tatticamente perfetta vinta al cardiopalmo con un solo centesimo sul secondo classificato e con il nuovo personal best di specialità. Per la cronaca l’allievo di papà Paolo e di mamma Pina Fornarelli centrava anche il 5° posto nella finale dei 110hs.

ALBO D’ORO. Correva l’anno 1999 quando una pugliese, Alessandra Piccinni (Cras Taranto) vinceva 2 ori agli italiani Junior nelle gare degli 800 e 1500. Negli ultimi 22 anni, a conferma dell’ottimo momento del mezzofondo pugliese in particolare e di tutto il movimento regionale i titoli conquistati dalla coppia Ribatti-Di Mauro diventano il vero valore aggiunto dell’Atletica “made in Puglia”.

Sul podio anche il saltatore salentino Matteo Calogiuri (Enterprise Giovani Atleti Bari) argento nel salto triplo con la misura 14.50mt.. Capolista stagionale di specialità, Matteo, due settimane orsono è incorso in un infortunio che lo ha condizionato non poco nel corso della gara. Per il suo tecnico, Marco Felice, una medaglia conquistata.

AI PIEDI DEL PODIO. Tra i risultati di rilievo conquistati nella tre giorni di Rieti spiccano il 4° posto nel triplo di Diego Bonatesta (Aden Exprivia Molfetta, 14.40mt), il 5° della staffetta 4x400 della Athletic Academy Bari (Angelo Pesce, Francesco Maselli, Francesco Calò e Marco Di Mauro) con il tempo di 3:26.84, il 6° di Michele Di Carlo (US Foggia) nell’asta con 4.10mt, l’altro 6° posto di Antonio Bonvino (Fiamma Giovinazzo) nei 3000mt con il tempo di 8:41.66, ed il 5° posto di Yasmine Akakpovi (Enterprise Giovani Atleti Bari) nella Finale 2 dei 200 mt. (25”57). Vince la finale 2 dei mt. 200 Antonello Giuliani (Enterprise Giovani Atleti Bari) in 22.72 mentre Angelo Pesce (Athletic Academy Bari) giunge 3° nella finale 2 dei mt. 200 in 22.72. A concludere il 5° posto nella finale 2 dei mt. 110 hs di Carlo Stratagemma (U.S. Foggia Atl. Leggera) in 15.03.

12 Luglio 2021



Roberto Longo



risultati