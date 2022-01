Primato Regionale per Francesco Maselli 800 Allievi indoor

Ad Ancona nel Meeting di apertura indoor

09 Gennaio 2022

Buona la prima per l’Atletica pugliese, in pista in questo fine settimana nel Meeting Nazionale Indoor di Ancona, apertura ufficiale della nuova stagione in sala. Sull’anello del Palaindoor marchigiano nelle gare di ieri 8 gennaio Francesco Maselli, allievo classe 2005 della Elite Academy Bari, ha stabilito il nuovo primato regionale di categoria sugli 800 metri fermando i cronometri sul tempo di 1:57.55. Il giovane atleta, allenato dal tecnico Pina Fornarelli, ha abbattuto anche il vecchio primato regionale, datato 2020 (2:01.05) che già gli apparteneva. Oggi pomeriggio Letizia Bruno (US Foggia) chiudeva al 6° posto nei 60 (7"71), Francesco Mazzeo (US Foggia) 4° nel lungo J/S (6.37) e Giosuè Solazzo (US Foggia) 3° nel lungo Allievi (5.94). Citazione finale per Speciale Sophia Maria (Le Ombre dell'Albero) che nel salto in alto Ragazze ha superato l'asticella a mt. 1.50 migliorando il proprio personale di 5 cm.



Roberto Longo