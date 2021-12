Pista al Corripuglia, il 23 gennaio la finalissima

L’ultima tappa del circuito tenutasi al Bellavista di Bari lo scorso 8 dicembre, ha chiuso, di fatto, il "Pista al Corripuglia", il circuito regionale su pista dedicato agli amatori. Il prossimo 23 gennaio il Campo Scuola del capoluogo ospiterà anche la finalissima individuale 2021 che vedrà in lizza, su gara secca, i migliori atleti distintisi nel circuito.Intanto, appassionati e atleti possono già visionare tutte le classifiche aggiornate all’indirizzo www.pistaalcorripuglia.com e, sempre rimanendo in tema di classifiche, quelle per le "Migliori Prestazioni Tecniche" hanno decretato migliore atleta(SF55 - ATHLETIC ACADEMY BARI) che con i 1057 punti già acquisiti in stagione vince la classifica relativa. Dietro di lei(GPDM LECCE) a quota 1001 punti e l'altra salentina(SF60 - ATLETICA GALLIPOLI), 3^ con 920 punti. Il primo uomo con 911 punti, al 4° posti della graduatoria è risultato(DAUNIA RUNNING). Ancora una donna,(SF55 - TRE CASALI9 al 5° posto con 901 punti.Queste, invece, le due classifiche di società1) A.S.D. DAUNIA RUNNING - 307732) ASD APULIATHLETICA - 220873) ATLETICA PRO CANOSA - 197644) A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS - 175825) A.S.D. TRE CASALI - 15031vince il titolo Performance.Al secondo posto la brindisina l’APULIATHLETICA mentre l'ATLETICA PRO CANOSA si colloca sul terzo gradino del podio.Il 4° ed il 5° posto restano saldamente nelle mani dell’ATLETICA MESAGNE - AVIS e della TRE CASALIIn virtù delle attuali posizioni della classifica Performance e della non cumulabilità dei premi queste le società che andranno in premiazione nella classifica Partecipazione.1) I PODISTI DI CAPITANATA (6ª) - 216662) ATL. AMATORI CORIGLIANO (7ª) - 204383) A.S. ACTION RUNNING MONTERONI (8ª) - 204364) I SARACENI DI LUCERA (9ª) - 183385) FREE RUNNERS MOLFETTA (10ª) - 17278La classifica Partecipazione viene vinta, dunque, daNon cambiano nemmeno 2°, 3° e 4° posto occupati rispettivamente da ATLETICA AMATORI CORIGLIANO, ACTION RUNNING MONTERONI e I SARACENI DI LUCERA.Nell'ultima giornata la FREE RUNNERS MOLFETTA guadagna la 5^ posizione ai danni della DYNAMYK FITNESS PALO DEL COLLE.