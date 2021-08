Pista al Corripuglia - Il nuovo sito

ATTENZIONE:



La classifica "Società Performance" attuale prende TEMPORANEAMENTE in considerazione i risultati individuali di tutti gli atleti che abbiano disputato ANCHE meno di 3 gare.



Dal momento in cui tutte le province avranno proposto almeno 3 gare, la classifica - come previsto dal regolamento - prenderà in considerazione i risultati individuali dei SOLI atleti che avranno disputato ALMENO 3 gare.

CLASSIFICA

PERFORMANCE

COMBINATA POS COD

SOCIETA SOCIETA PUNTI 1 FG299 A.S.D. DAUNIA RUNNING 25220 2 LE620 A.S.D. TRE CASALI 13619 3 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 13555 4 BR153 ASD APULIATHLETICA 12905 5 LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 12249

SOCIETA SOCIETA NUM

PUNTEGGI PUNTI 1 FG299 A.S.D. DAUNIA RUNNING 43 25992 2 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 34 13991 3 LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 31 13681 4 LE620 A.S.D. TRE CASALI 29 13619 5 BR153 ASD APULIATHLETICA 39 13338 6 LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO 29 12613 7 FG280 I PODISTI DI CAPITANATA 29 10185 8 LE642 NUOVA ATLETICA COPERTINO 49 10183 9 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 33 9885 10 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS 30 9211

All'indirizzo www.pistaalcorripuglia.com è stato pubblicato il sito ufficiale del circuito "Pista al Corripuglia".Oltre a visualizzare i totali di classifica Individuale e di Società Performance e Partecipazione, è anche possibile navigare fra i dettagli che contribuiscono a determinare i totali.Tornando alle classifiche quella delle "Migliori Prestazioni Tecniche" è capeggiata da CAMASSA Alessandra della GPDM LECCE con 993 punti, detentrice tra l'altro delle migliori tre prestazioni. Subito dietro l'atleta salentina, il dauno BOCALE Antonio della A.S.D. DAUNIA RUNNING con 905 punti.Le classifiche sono state aggiornate a margine delle:- prime cinque prove sui 5000m. di Lecce, Brindisi, Bari/BAT (Molfetta), Foggia e Taranto (Statte);- seconde cinque prove sui 3000m. di Lecce, Brindisi e Bari/BAT (Bisceglie), Foggia e Taranto (Laterza);- terze prove sui 5000m. di Lecce, Taranto (Statte) e Foggia;- quarte prove sui 3000m. di Lecce e Taranto (Laterza);Riepilogando lo stato delle prove svolte per provincia vede:- 4 prove svolte a Lecce e Taranto;- 3 prove svolte a Foggia;- 2 prove svolte a Bari e Brindisi;La situazione podio delle societa' risulta essere la seguente:Ai piedi del podio troviamo la ATL. AMATORI CORIGLIANO con 11605 punti, mentre lascia la TOP FIVE ritrovandosi alla 10ª posizione la A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS.Essendo i premi previsti non cumulabili le società in premiazione nella classifica Performance non saranno premiate in questa speciale classifica.Le società in premazione in questa speciale classifica sono:- la 6ª - ATL. AMATORI CORIGLIANO;- la 7ª - I PODISTI DI CAPITANATA;- la 8ª - NUOVA ATLETICA COPERTINO;- l' 9ª - A.S.D. MARATHON MASSAFRA;- la 10ª - A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS;La prima esclusa è l'11ª - LA MANDRA CALIMERA con 8344 puntiVisiona le classifiche all'indirizzo seguente: