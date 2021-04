Parte il "Pista al Corripuglia"

Il nuovo progetto varato dalla Commissione regionale Master

Un articolo pubblicato alcuni giorni fa su questo stesso sito aveva annunciato la nascita del circuito Master pugliese dedicato alla pista. Oggi, finalmente, il regolamento generale è stato approvato dalla neonata Commissione Master di Fidal Puglia. Manca solo l’aspetto finale, quello forse più di altri atteso con l’inserimento degli appuntamenti nei calendari provinciali in attesa di capire se il circuito potrà vedere la luce nel mese di maggio come auspicato da tutti.

L’obiettivo è quello di offrire a tutti ed in particolare ai runners di “strada”, la tanto agognata ripresa dell’attività ormai ferma da troppo tempo, in questo il Comitato Regionale pugliese non avrebbe potuto fare di più.

Classifiche di Società e montepremi. Un montepremi di poco superiore ai 6000€ darà un po’ di respiro alle casse delle Società che perseguiranno e riusciranno a raggiungere l’obiettivo di classificarsi nelle prime 5 di due diverse classifiche, la classifica “Performance” per le Società con atleti più qualificati e quella che premierà la “Partecipazione” delle Società più numerose o che riusciranno in questo periodo motivare il maggior numero di atleti a partecipare.

Obiettivo della Commissione Master è stato, invece, principalmente quello di favorire la partecipazione finalizzata alla vittoria di quante più Società possibili. L’Ultima novità, quella afferente alla non cumulabilità dei premi, permetterà inoltre a più Società di essere protagoniste e ben 10 Società diverse potranno ambire ad un premio in denaro.

Classifiche Individuali. A livello individuale, 3 dei sei appuntamenti previsti per provincia si terranno sulla distanza più vicina ai runners pugliesi della strada, i 5000m. (12,5 giri di pista) ed altri 3 sui 3000m (7,5 giri di pista), con unico vincolo quello di correre almeno 3 gare di qualsivoglia distanza.

Libero arbitrio dunque, ma correre più gare significherà anche poter ambire a migliorare i risultati precedenti per conquistare posti in classifica, aiutare la propria Società nella classifica per Partecipazione, ma su tutte, avere la possibilità di gareggiare su pista il più possibile, nella speranza che le “strade si riaprano”.

Unico vincolo sarà quello di gareggiare nella provincia di appartenenza della propria Società , onde ridurre al minimo possibile gli spostamenti e permettere quindi al contempo alle organizzazioni dei Comitati Provinciali di poter pianificare al meglio l’attività.

Sistema di attribuzione del punteggio. La classifica, come annunciato, sarà regionale ma sarà possibile acquisire un punteggio equo anche con il confronto a distanza. La chiave saranno le prestazioni e non i piazzamenti. Chi si cimenta in pista sa bene che esistono delle tabelle coniate dalla Federazione Nazionale, che permettono di trasformare una prestazione in pista in un punteggio. In particolare per i Master, questi punteggi vengono assegnati per categorie in relazione all’età. Potrà accadere dunque che un atleta meno giovane, pur correndo meno forte di un atleta più giovane, possa acquisire un punteggio maggiore. Insomma bisogna correre ma correre forte e senza fare troppi calcoli perché l’avversario accanto di turno potrebbe essere di fatto il più valido alleato specialmente se di una categoria più giovane.

In attesa che vegano rese ufficiali le date e gli impianti presso cui verranno svolte le tappe, questi i link dove scaricare (CTRL + click) il regolamento generale del “Pista al Corripuglia” e le tabelle di punteggio.

13 Aprile 2021

Regolamento Generale Pista al Corripuglia

Tabelle FIDAL corse crono manuale

Tabelle FIDAL corse crono elettrico

ATTENZIONE: le gare del “Pista al Corripuglia” verranno disputate utilizzando il cronometraggio manuale. In tali casi fare perciò esplicito riferimento a tali tabelle. Far riferimento le tabelle con cronometraggio elettrico nel caso in cui dovesse venir impiegato il crono elettrico.