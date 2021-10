Parma: Martina Lukaszek è d'oro, Puglia al 7° posto ai Campionati italiani Cadetti

Dai Campionati Cadetti arriva la conferma della vitalità del settore giovanile pugliese e del lavoro della Struttura Tecnica

Un titolo italiano, due argenti e due bronzi. A Parma, nel fine settimana dedicato ai Campionati Italiani Cadetti maschili e femminili di Atletica leggera, la Puglia under 16 che corre, salta e lancia si conferma ai primi posti del ranking nazionale di categoria e chiude al 7° posto nella classificata combinata a sole cinque lunghezze dall’Emilia Romagna.

CAMPIONESSA ITALIANA. La medaglia del metallo più pregiato finisce al collo di Martina Lukaszek. La giovanissima lanciatrice tesserata per l’US Foggia e allenata dal tecnico Ivano Del Grosso, vince nel disco con un miglior lancio di 36.20mt migliorando, di fatto, l’accredito della vigilia che la vedeva al 2° posto con la misura di 37.95.

ARGENTO. Di argento le medaglie conquistate da Adolfo Colasanto (US Foggia), 2° nell’alto con 1.89mt (1.87 il suo personal season), Vittorio Gentile (Tridente), a sua volta 2° nel giavellotto con la misura di 49.69mt.

GLI ALTRI. Il 7° posto finale della Puglia nella classifica combinata è frutto del 6° posto conquistato sia nella classifica maschile sia in quella femminile e di alcuni piazzamenti conquistati ai piedi del podio. Al 4° posto chiudevano Alfredo Rainò (Amatori Cisternino Ecolservizi) nei 300hs (41”15), Federica Giuliani (Athletic Academy Bari) negli 80hs (12”06) e Letizia Gabriele (Alteratletica Locorotondo) nei 300hs (45”84). Elena Gambacorta (Track & Field Bari) si piazzava al 5° posto negli 80mt (10”33) così come Davide Buttiglione (Folgore Brindisi) nei 300mt (36”87), le 4x100 maschile composta da Schingaro-Bellucci-Buttiglione-Sgherza e femminile con il quartetto Lattanzio-Inchingoli-Akakpovi-Gambacorta.

“Eravamo coscienti che il ritorno alle gare dopo più di un anno di complicata attività sarebbe stato difficile – il fiduciario tecnico regionale, Ottavio Andriani - e, per alcuni versi, ci avrebbe presentato il conto con i ragazzi al primo anno di categoria. Abbiamo creduto fortemente che anche le situazioni difficili, se interpretate nella maniera giusta, possono alla fine rivelarsi delle opportunità. E ci siamo andati molto vicini, sino a sfiorare un risultato storico per i nostri colori. Diciamo, in maniera riduttiva, che se ciò non è accaduto è semplicemente perché la dea bendata non è stata dalla nostra parte.