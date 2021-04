Molfetta: assegnati i titoli di corsa su pista

A Giovanni Susca e Mariangela Ceglia i titoli regionali dei mt. 10.000

Sulla pista dello Stadio “Mario Saverio Cozzoli” di Molfetta Giovanni Susca e Mariangela Ceglia si laureano campioni regionali assoluti 2021 sui 10 km in pista. Tra gli allievi vincono Andrea Ribatti (All Tri Sports) e Giulia Berardi (US Foggia) mentre nella categoria cadetti i titoli vanni a Pasquale Albanese (Tommaso Assi Trani) e Viviana Marinelli (Fiamma Giovinazzo).

LE GARE. Giovanni Susca precede al traguardo il compagno di squadra dell’Amatori Cisternino Ecolservizi, Andrea Palumbo. I due fanno gara a se per tutti i 25 giri della prova riservata ad assoluti e master, staccano il resto dei partenti già dal primo passaggio e girano su ritmi da 1’14 a giro. A 200 metri dall’arrivo Giovanni, fin li sempre coperto, piazza lo sprint decisivo che gli vale il titolo nel crono di 30:53.18. Dietro di lui Palumbo (30:55.17), il redivivo barlettano ormai 42enne, Domenico Ricatti (fuori classifica perché tesserato per una società campana), Raffaele Augimeri (Aden Exprivia Molfetta) e Stefano Cecere (Cisternino). Nel femminile vince Mariangela Ceglia (Futurathletic Team Apulia) in 36:13.08 davanti a Emanuela Gemma (Tre Casali) e Viola Giustino (Amatori Atletica Acquaviva).

GIOVANILI. Tra gli allievi la spunta Andrea Ribatti (All Tri Sports) che percorre 9.262 metri nei 30’ precedendo Antonio Bonvino (Atletica Fiamma Giovinazzo – 9.160) mentre nel femminile la vittoria arride a Giulia Berardi (US Foggia – 5.128). Nella categoria cadetti si aggiudicano la prova di 20’ Pasquale Albanese (Tommaso Assi – 5.737) e Viviana Marinelli (Atletica Fiamma Giovinazzo – 3.888), quest’ultima precede di pochi metri Alessia Dolciamore (Nuova Atletica Bitonto – 3.817).

risultati Roberto Longo

18 Aprile 2021