Master - L'attività 2021

Non solo strada. La stagione 2021 dedicata ai Master di Puglia quest’anno potrà contare su varie tipologie di gare, dalla strada alla pista, ce ne sarà per tutti I gusti e per tutte le categorie di ambedue I sessi, Covid permettendo naturalmente.

E allora occhio fermo sul calendario e buona Atletica a tutti, non dovrete far altro che leggere attentamente quanto spiegato di seguito e scegliere gli appuntamenti a voi più congeniali.

11 Maggio 2021

CdS Master:

Noto il nuovo format della “Fase di Qualificazione” per il CdS Master, che vede oltre alla Prova Regionale anche tutte le occasioni possibili nel periodo dal 17 aprile al 6 giugno (incluso). Saranno tutte valide per portare a casa risultati certificabili che possano consentire di accedere alla fase nazionale del Campionato di Societa’ su pista Master.



Stadion 192:

Nelle ultime settimane si sta facendo un gran parlare dello Stadion 192, il circuito appena partito con la prima prova sia in Puglia che in Lombardia, ma sul quale si sono riaccesi i riflettori proprio questa settimana dopo l’avvenuta conferma di adesione dell’ultima regione attesa per questa stagione – il Veneto. Siamo in attesa di poter ufficializzare tutte le altre tappe e le relative date.

Di seguito potrete prendere visione delle date e sedi cui sono destinate le varie tappe. Tra l’altro anche per adeguarsi alle altre regioni aderenti al circuito, per la prima volta lo Stadion 192 considerera’ validi tutti i risultati delle due giornate dei Campionati Regionali Individuali Master (28/29 agosto) che si terranno a Bari, giusto una settimana dopo la tappa tarantina. Inoltre saranno utili anche i risultati della due giorni delle Prove Regionali del CdS Master che si terranno come gia’ riportato il prossimo 15/16 maggio a Lecce. Ogni giornata di gare sara’ considerata una tappa Stadion 192 a se stante. Per cui due giornate CdS e due Individuali daranno luogo a 4 tappe distinte del circuito Stadion 192.

Pista al Corripuglia:



Tutti ai nastri di partenza il 5 e 6 giugno prossimo: unico sparo per Bari, Brindisi e Lecce, poi la settimana successiva in scena a Foggia (12/13 giugno). Taranto partira’ esattamente un mese dopo - il 3 e 4 luglio - e chiudera’ il lotto dei 5000m., mentre durante la stessa giornata tarantina saranno nuovamente in calendario Bari e Brindisi con le seconde tappe, ma questa volta sulla piu corta distanza dei 3000m. specialità che sara’ stata inaugurata da Lecce il 19/20 giugno. Sebbene Taranto comincerà più tardi, proporra’ per tutta l’estate una tappa ogni settimana a partire dal primo weekend di luglio per terminare l’ultimo sabato di Agosto. Si continuerà al piccolo trotto nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre, mese durante il quale si disputera’ anche la finalissima che assegnera’ il titolo individuale de “I Campioni del Pista al Corripuglia”.





Roberto Longo & Rocco Ancora