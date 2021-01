Lutto, addio a Pino Felice

L'atletica pugliese perde un altra icona

Lutto per l’atletica pugliese. È scomparso all’età di 71 anni Giuseppe Felice, per tutti Pino, presidente della A.S.D. "Montefusco" di Lecce e figura di riferimento del settore lanci regionale. Alla moglie Carla ed agli amici Valeria e Marco vanno le condoglianze del presidente del C.R. FIDAL Giacomo Leone, del Consiglio regionale e di tutta l’atletica pugliese.di Mattia Gomes

Pino Felice è stato un personaggio carismatico tra i migliori tecnici del settore lanci, prima di tutto un campione di umanità con l’atletica nelle vene. Chi scrive portava i calzoni corti quando iniziò a frequentare i campi di atletica e ricorda nitidamente le sfide allo Stadio della Vittoria di Bari tra Lui, Tavano ed altri lanciatori dell’epoca come Michelangelo Capaiuolo e Mimmo Frisini.

Successivamente, la mia vita è stata accomunata a quella di Pino perchè arrivò anche per me il privilegio di essere “allevato” sportivamente dal suo allenatore, quel Gino Montefusco prematuramente scomparso in un tragico incidente stradale, cui il buon Pino intitolò nel 2009 la società che ha presieduto sino ad oggi.

Ottimo il suo curriculum da atleta con un titolo italiano juniores nel lancio del peso che gli permise di vestire anche la maglia azzurra. Ed è ancora suo, a distanza di 40 anni, il primato regionale assoluto del lancio del disco di 53,52 metri stabilito nel 1981 a Barletta.

Come dirigente ha anche presieduto il Comitato Provinciale Fidal di Lecce mentre come tecnico ha saputo trasferire la sua passione ai figli Valeria e Marco entrambi martellisti che per anni sono stati ai vertici delle graduatorie italiane della specialità. Di recente ha sfornato atleti di buon valore quali il lanciatore Francesco Trabacca e gli ostacolisti Agnese Rucco, Gabriele Spedicato ed Enrico Striani.

Con la scomparsa di Pino Felice l’atletica pugliese perde un’altra icona ed un punto di riferimento per tutti i tecnici del settore.