Le pugliesi qualificate per le finali nazionali del CdS Assoluto su pista

Gli appuntamenti a metà settembre

Sono state ufficializzate da poche ore le composizioni delle finali dei Campionati Italiani di Società Assoluti 2021, che si svolgeranno nel weekend di sabato 18 e domenica 19 settembre. Gli scudetti saranno in palio nella Finale Oro di Caorle (Venezia) mentre la Finale Argento avrà sede a Palermo, poi Finale Bronzo a Torino e Finale B ad Agropoli (Salerno).

UOMINI. In chiave rigorosamente pugliese si registra la conferma dell’Atletica Aden Exprivia Molfetta che conquista l’ultimo posto disponibile nella Finale Argento maschile con un bottino di 15.412. Per la società molfettese si tratta del miglior risultato di sempre nei campionati di società. Grande rilevanza, in termini di prestazioni e di punteggi tabellari, va data al contributo di atleti del calibro di Massimo Stano, marciatore delle Fiamme Oro che il 5 agosto sarà in gara nella 20km olimpica e del lanciatore delle Fiamme Gialle, Carmelo Musci, sempre presente sulle pedane di peso e disco senza dimenticare lo specialista delle siepi, Raffaele Augimeri, fresco di maglia azzurra agli Europei under 20 di Tallin, Estonia.

Degno avversario della società di Molfetta è stato per tutta la prima parte della stagione l’Avis Barletta che si issato al 1° posto della Finale Bronzo con 15.410 punti.

DONNE. Nel femminile l’Alteratletica Locorotondo si conferma leader del movimento e squadra da battere in virtù del 2° posto nella classifica della Finale Bronzo raggiunto grazie a 15.284 punti.

27 Luglio 2021



Roberto Longo