Le pugliesi alle finali dei societari assoluti

A Palermo l'Aden Exprivia per la finale argento, a Torino Alteratletica e Avis Barletta in finale bronzo

Alteratletica Locorotondo tra le donne, Aden Exprivia Molfetta ed Avis Barletta tra gli uomini. Toccherà a loro difendere i colori della Puglia in occasione delle Finali nazionali dei Campionati di società in programma nel fine settimana da nord a sud della penisola.

DONNE. Le ragazze dell’Alteratletica Locorotondo saranno impegnate a Torino nella finale “Bronzo” femminile. In Piemonte, a partire da domani, potranno vantare il 2° accredito tra le 12 società che si presenteranno al via del ricco programma di gare. “Non possiamo nascondere di nutrire velleità di promozione – il direttore tecnico, Antonio Petino. Abbiamo qualche assenza di troppo ma credo riusciremo a rimpiazzare degnamente chi non potrà esserci, almeno ci proveremo. Godiamo del 2° accredito e di alcune eccellenze: Antonella Todisco è 2^ nella lista di specialità alla vigilia, Antonella Napoletano è anche lei 2^, Francesca Semeraro si presenta come capofila così come Francesca Lanciano e Anna Musci, tra le prime tre anche nel disco ed Emma Daddato, a sua volta seconda nel martello.

. Le ragazze dell’Alteratletica Locorotondo saranno impegnate anellafemminile. In Piemonte, a partire da domani, potranno vantare il 2° accredito tra le 12 società che si presenteranno al via del ricco programma di gare. “Non possiamo nascondere di nutrire velleità di promozione – il direttore tecnico,. Abbiamo qualche assenza di troppo ma credo riusciremo a rimpiazzare degnamente chi non potrà esserci, almeno ci proveremo. Godiamo del 2° accredito e di alcune eccellenze:è 2^ nella lista di specialità alla vigilia,è anche lei 2^,si presenta come capofila così come, tra le prime tre anche nel disco ed, a sua volta seconda nel martello. Abbiamo atlete che sicuramente porteranno punti importanti e mi auguro che questo appuntamento possa significare il ritorno alla normalità, quella normalità che ci è mancata tanto in questo lungo periodo di emergenza. Per noi sarà un importante momento di verifica agonistica e di aggregazione che, da sempre, contraddistinguono la nostra società”.

UOMINI. “Siamo la squadra che gareggerà con il pettorale numero uno perchè siamo quella che è arrivata con il miglior punteggio nella fase di qualificazione ma nella finale nazionale tutto può cambiare. Il sistema dei punteggi nella finale del CdS è completamente diverso rispetto a quello di qualificazione” il direttore tecnico dell’Avis Barletta, Eusebio Haliti. Anche la società barlettana sarà impegnata a Torino nella Finale “Bronzo” dei societari maschili. “Noi abbiamo buone chanches con il velocista Lapo Bianciardi nei 200 e 400mt, negli ostacoli con l’azzurrino Giuseppe Filpi, nei salti con Davide Lorusso, nel getto del peso con Vincenzo D’Agostino e in finale della marcia con Leonardo Annoscia.

. “Siamo la squadra che gareggerà con il pettorale numero uno perchè siamo quella che è arrivata con il miglior punteggio nella fase di qualificazione ma nella finale nazionale tutto può cambiare. Il sistema dei punteggi nella finale del CdS è completamente diverso rispetto a quello di qualificazione” il direttore tecnico dell’Avis Barletta,. Anche la società barlettana sarà impegnata anelladei societari maschili. “Noi abbiamo buone chanches con il velocistanei 200 e 400mt, negli ostacoli con l’azzurrino, nei salti con, nel getto del peso cone in finale della marcia con Fondamentale però saranno tutti i ragazzi, fondamentale sarà la squadra che ha tutte le carte in regola per poter ambire alla promozione in serie A Argento”.

A Palermo sarà di turno l’Aden Exprivia Molfetta nella Finale Argento maschile: “Partiamo acciaccati a causa dei molti infortuni importanti che abbiamo accusato nell’ultimo periodo - il d.s. Antonio Ferrara. Giuseppe Serrone nei 100 e 200, Raffaele Augimeri sulle siepi e sugli 800 solo i primi che mi vengono in mente. Abbiamo inserito in squadra quattro allievi che copriranno le gare degli infortunati e andremo a Palermo per provare a conquistare la salvezza tenuto conto, però, che le squadre in gara sono di alto livello, mai vista una finale con questi valori in pista. Tra le note liete quelle della presenza dell’Olimpionico Massimo Stano che a Palermo ci farà l’onore di coprire i 5 km di marcia, sicuramente un gesto molto bello e anche la presenza di Carmelo Musci che sarà sulle pedane di peso e disco. Credo che possano far bene Alessandro Laurano nell’alto, Davide Capobianco nei 400hs e Emanuele Rago, che dovrà sacrificarsi sui 110hs e nelle due staffette. Ci batteremo per raggiungere la salvezza anche se alla vigilia potrà sembrare quasi una impresa impossibile”.

17 Settembre 2021

Roberto Longo