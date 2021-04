La prima fase di qualificazione dei Cds

Si è conclusa al Bellavista di Bari con tre nuovi primati regionali

La prima fase regionale di qualificazione dei Campionati di società assoluti, giovanili e master di atletica leggera andati in scena nel fine settimana nel Campo Scuola “Bellavista” di Bari ha portato la firma dei fratelli Musci, di Enrico Ferrioli e di Antonella Todisco. I due lanciatori di Bisceglie hanno dominato le gare a cui hanno preso e la più piccola Anna non si è limitata a vincere disco e peso ma ha anche firmato il nuovo primato regionale allieve con il peso da 3 chilogrammi con un lancio di 16.52mt. La più giovane di casa Musci (Alteratletica Locorotondo), campionessa italiana indoor allieve e 2^ nelle liste stagionali assolute a Bari ha fatta sua anche la gara del disco (con l’attrezzo da 1kg) con la misura di 39.19 mentre il campione italiano di peso e disco indoor (Fiamme Gialle-Aden Molfetta) ha vinto la gara del disco con 55.59.

Gli altri primati sono stati realizzati da Enrico Ferrioli (Athletic Academy Bari) nel disco promesse, secondo dietro lo stesso Musci con l’attrezzo da 2kg a 50.59 mentre una citazione particolare merita la junior Antonella Todisco (Alteratletica Locorotondo) che ha vinto i 100 metri in 11”78, nuovo primato regionale assoluto della specialità. Antonella cancella Daniela Bellanova e consegue anche il minimo per i prossimi mondiali under 20. Nella velocità Christian Cella (Cus Bari) ha vinto i 100 metri nel tempo di 10.95 mentre nel giro di pista doppietta per l’Aden Exprivia Molfetta con Emanuele Rago 1° in 49”69 davanti a Davide Capobianco (50”83).

Nei 1.500 vittoria di Giancarlo Roselli (Aden Exprivia) in 3:58.10 con Andrea Palumbo (Amatori Atletica Cisternino Ecolservizi) 3° in 4:02.86. Nelle prove di marcia vittoria a sorpresa nei 10km dell’allievo della Don Milani Mottola, Tommaso Carucci, primo al traguardo in 49:20.52, tra le donne Ida Mastrangelo (Don Milani) vinceva i 5km in 26:97.04 ma l’Amatori Atletica Acquaviva piazzava subito dietro Martina Cannone e Mariangela Pappadà con sette atlete tra le prime dieci. Nel salto in lungo femminile senza rivali Adriana Cosmai vincitrice con 5.57 ma ancora lontana dalle misure di questo inverno.







Roberto Longo



risultati

25 Aprile 2021