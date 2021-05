La IV edizione della “Urban Trail Leuca”

Vincono Xavier Chevrier e Marta Alò

11 Maggio 2021

Buon successo di partecipazione per la 4^ edizione della “Urban Trail Leuca”, manifestazione di interesse nazionale disputatasi sul suggestivo percorso allestito in località Santa Maria di Leuca. Il successo è andato al francese Xavier Chevrier, già campione europeo di corsa in montagna ed alla beniamina di casa, Marta Alò, primi al traguardo nonostante la concorrenza dei 500 atleti arrivati nel profondo Salento da ogni parte del paese. La competizione riconosciuta dal Coni e organizzata dall’Atletica Capo di Leuca del presidente Gianluca Scarcia è stata autorizzata dalla Fidal col patrocinio dei comuni di Castrignano del Capo e di Ugento.

Start alle 9.15 dal lungomare “Cristoforo Colombo” per i concorrenti che hanno proseguito sul percorso misto di 11,5 chilometri caratterizzato da scogliera, scalinate, sabbia e sentieri. Chevrier, specialista della corsa in montagna e tesserato per l’Atletica Valli Bergamasche, ha fatto gara a se seminando gli inseguitori fin dalle prime battute di gara prima di fermare l’orologio sul tempo di 44:38. Secondo piazza del podio per Donato Chiarello della Action Running (50:40) e terzo gradino per Riccardo Bigazzi della Runcard (50:44). Nel femminile Marta Alò dell’Atletica Capo di Leuca ha fatto il vuoto tra le donne facendo registrare il tempo di 58:57. Seconda piazza per Nunzia Gammella della Ideatletica Aurora (01:05:23) e terzo posto per Pamela Greco della Saracenatletica (01:06:34). La manifestazione si è svolta nel pieno rispetto dei protocolli contro la diffusione del Coronavirus.

Roberto Longo