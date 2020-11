Indetto il corso propedeutico per tecnici di 2° livello (Allenatori)

Iscrizioni entro il 25 novembre. Il webinar si terrà dall'1 al 6 dicembre. Tutte le info per partecipare.

Il Regolamento dei Tecnici prevede un corso preliminare alla partecipazione del corso per Allenatore (art. 5.9). Il corso propedeutico per Allenatore mira a realizzare una formazione qualificata sulle conoscenze dei contenuti generali dell’allenamento, con l'obiettivo di favorire l’approfondimento delle tematiche specifiche dell’atletica nel successivo corso nazionale per Allenatore.





Il corso si svolge a livello nazionale in webinar dall’1 al 6 dicembre 2020, in collaborazione tra FIDAL e Scuola dello Sport. La SdS fornisce i servizi relativi agli insegnamenti generali (scientifici), per l’organizzazione del corso propedeutico del 2° livello federale, per 20 ore totali, da tenersi a livello regionale o interregionale, sui seguenti argomenti: metodologia dell’allenamento e metodologia dell’insegnamento.





La partecipazione al corso è riservata ai tecnici tesserati con il livello di istruttore da almeno 1 anno (fa fede la data della ratifica del Consiglio Federale FIDAL). I tecnici devono essere regolarmente tesserati per l’anno in corso. Non sono necessari crediti formativi.





La frequenza al corso è obbligatoria per tutti gli istruttori che intendono partecipare al successivo corso nazionale per Allenatori FIDAL (2° livello). Costituisce quindi un filtro ed un opportuno collegamento tra il 1° ed il 2° livello.





Le domande di ammissione al Corso per Allenatore dovranno pervenire al Comitato Regionale di competenza entro mercoledì 25 novembre 2020, attraverso la scheda di iscrizione allegata.





Alla fine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione da inoltrare a cura del Fiduciario Tecnico regionale FIDAL al momento della richiesta di partecipazione al successivo corso Nazionale per Allenatori.





L’avvenuta partecipazione al corso propedeutico è condizione necessaria ma non sufficiente per partecipare al Corso Nazionale per Allenatori, le cui indicazioni sono contenute nel relativo successivo bando.











IL PROGRAMMA



SCHEDA DI ISCRIZIONE La Scuola dello Sport invierà specifica indicazione per il collegamento via web, utilizzando gli indirizzi e-mail inviati attraverso la scheda allegata.

16 Novembre 2020