Inaugurato il Campo Scuola Bellavista

Taglio del nastro per il rinnovato impianto di atletica nel capoluogo pugliese, con il presidente FIDAL Stefano Mei e il presidente del CONI Giovanni Malagò

Al taglio del nastro c’era anche Il numero uno dello sport italiano, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che consacrava la riapertura ufficiale del Campo Scuola Bellavista, l’impianto dedicato all’Atletica leggera costruito nel 1963 grazie ad un finanziamento rinveniente da fondi Coni: “Sono veramente felice di essere qui oggi, in una giornata meravigliosa ed in compagnia del Sindaco De Caro, amico personale a cui ho fatto i complimenti. Sono arrivato ieri ed ho apprezzato subito la bellezza del vostro lungomare dove questa mattina, con mia grande sorpresa ho potuto ammirare decine di runners di tutti i tipi. Certo per qualcuno parlare di corsa era un eufemismo ma sono rimasto impressionato di tanta partecipazione e, a meno che il sindaco non si sia affidato a comparse, mi è sembrato uno sport per la vostra città”.

Un giorno atteso e finalmente arrivato, a Bari, per l’inaugurazione del rinnovato campo scuola Bellavista. Dopo i lavori di ristrutturazione, la cerimonia era stata rinviata l’anno scorso a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria e oggi si è svolta alla presenza delle massime autorità sportive. Al taglio del nastro hanno partecipato il presidente della FIDAL Stefano Mei e il presidente del CONI Giovanni Malagò, con il sindaco Antonio Decaro e il presidente del Comitato regionale FIDAL Puglia Giacomo Leone, insieme a Marinella Falca, componente di Giunta CONI Puglia e ginnasta argento olimpico nella ritmica. Ma tra gli altri anche Angelo Giliberto, presidente CONI Puglia, ed Elio Sannicandro, direttore generale Asset Regione Puglia. Tutti accolti, sulla pista blu, dall’entusiasmo dei giovani atleti.

“E’ doveroso essere qui nonostante il CIO suggerisca di rimanere a casa la settimana precedente la partenza per Pechino per motivi più che evidenti – ancora il presidente Malagò. A Tokyo è stato esaltante e complicato allo stesso tempo e la Puglia è stata eccezionale con Massimo Stano, Antonella Palmisano e Vito Dell’Aquila e spero che Pechino lo sarà di più. E’ doveroso sostenere il sogno di chi, Giacomo e Stefano (Leone e Mei n.d.r.) sono stati atleti, per anni si sono sacrificati. Avevo promesso di venire e questa è la mia ultima uscita prima della partenza per Pechino”. “Dovete sapere che in ufficio ho tante fotografie e tra queste ce n’è una che non da chi mi è stata inviata, che riprende questo campo dall’alto. E’ una foto degli anni ’60 che all’epoca fece quasi gridare al miracolo. Ho detto al sindaco De Caro che la difficoltà non sta nella realizzazione di un campo come questo ma nel manutenerlo e voi siete stati bravi. Non c’è modo migliore per gestire un impianto di questo tipo che affidarlo al comitato regionale dello sport di appartenenza. E’ stata una scelta che tanti anni fa è parsa ai più una scelta incosciente ma si è rivelata poi lungimirante ed ho molto apprezzato che il sindaco De Caro abbia dichiarato che rinnoverà presto la concessione. Questo impianto è nato da un finanziamento Sport e Periferie e se ne occupava il Coni, oggi se ne occupa la politica e spero che continui a scegliere impianti e progetti legati allo sport e non facciano scelte diverse. Abbraccio tutti voi, Viva Bari, Viva la Puglia, Viva lo Sport , Viva l’Italia”.

Poi è stata la volta del presidente Fidal, Stefano Mei: “Quando un campo di atletica nasce, o rinasce, la Federazione non può mancare, perché è vicina al territorio e a tutti i luoghi dove si fa attività. Con questo intervento sono ancora più completi i servizi messi a disposizione, e quindi va ringraziata l’amministrazione comunale e tutti coloro che negli anni scorsi hanno dimostrato la loro vicinanza al movimento. È il segno di quanto sia importante l’atletica in questa regione, perciò sono particolarmente contento”.

Realizzato nel 1963 con fondi del CONI su suoli comunali, il campo scuola Bellavista fu inizialmente gestito dall’allora Ufficio Scolastico Regionale. Dopo anni di funzionamento intermittente riaprì stabilmente i propri cancelli nel 1997 in occasione dei Giochi del Mediterraneo e da allora, seppur a fasi alterne, ha ospitato quotidianamente centinaia di atleti. Nel 2006 è stato affidato alla gestione diretta del Comitato regionale FIDAL Puglia, all’epoca guidato dal presidente Angelo Giliberto durante l’amministrazione del sindaco Michele Emiliano. Dopo alcuni mesi di stop, necessari ai fini della definitiva ristrutturazione, nel settembre del 2020 la riapertura dei suoi battenti e la ripresa delle attività.



Roberto Longo





19 Gennaio 2022