In Marcia al Liceo Galileo Galilei di Bitonto

Nell’ambito delle attività dell’Osservatorio Regionale della marcia concepito per favorire la conoscenza della specialità, oltre che promuovere e valorizzare la cultura dell’attività motoria creando le condizioni affinché tutti la possano svolgere in luoghi sani e sicuri, è stato presentato dal Liceo Scientifico-Artistico Galileo Galilei di Bitonto il progetto denominato “l’eleganza del passo sportivo”.

Referente del progetto Prof.ssa Rosa De Nicolo, allenatore nazionale FIDAL da anni attiva con iniziative in ambito scolastico, spiega che a seguito del “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”, ha intravisto la possibilità di una iniziativa che facesse da eco alle Olimpiadi estive, idea che ha ottenuto il placet della Dirigente scolastica Prof.ssa Angela Pastoressa e del Collegio docenti e che da subito ha registrato l’adesione di un numero di studenti, limitato alle norme covid.

Al Corso, avviato lo scorso 4 Ottobre, ha presenziato il responsabile regionale del settore Tommaso Caravella, per l’approfondimento tecnico auspicando che tale progetto possa essere inteso come esperimento pilota del “Cammina Scuola” a cui possano aderire altri istituti scolastici, in modo da arrivare nella prossima primavera (covid permettendo) ad una specie di campionato scolastico su immagine e somiglianza del Trofeo Puglia. I ragazzi partecipanti al progetto saranno valutati sulla base di 4 parametri: mobilità articolare, aspetto agonistico, gesto tecnico e qualità dello stile, da cui il nome del progetto “eleganza del passo sportivo”.

Per colmare il vuoto creatosi nelle categorie giovanili a causa dalla pandemia covid, servono iniziative del genere che, tra l’altro, possono facilmente incontrare il favore dei docenti (non necessitando di particolari strutture ed attrezzature) ed avvalersi del supporto dei tecnici federali.

Il ringraziamento va alla Docente che ha presentato il progetto, sulla scia delle due medaglie d’oro ottenute alle olimpiadi di Tokio da Antonella Palmisano e Massimo Stano, ed a tutta la comunità scolastica del Liceo Scientifico Gallileo Gallilei, in primis agli studenti che vi hanno aderito, con la speranza di reclutare nuovi talenti.



Tommaso Caravella

22 Novembre 2021