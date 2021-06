Il Trofeo "Favino" di Foggia

Bilancio più che positivo per la 27^ edizione del “Trofeo Favino” di Foggia, classico appuntamento del calendario regionale Fidal allestito nel Campo Scuola “Mondelli-Colella” di Foggia. Un centinaio gli atleti in gara ieri (15 le società) nella riunione organizzata dalla società di casa, l’US Foggia.

ASTA. Le attese della vigilia erano tutte per le gare dell’asta dove, Francesca Semeraro (Alteratletica Locorotondo) non è riuscita ad andare oltre i 4 metri a pochi giorni di distanza dal suo fresco primato regionale stabilito solo pochi giorni addietro. Controprestazione anche per il beniamino di casa, Luigi Robert Colella, che si fermava all’altezza di 4.95 mentre Luca Semeraro (Amatori Atletica Cisternino Ecolservizi) saliva a 4.80.

VELOCITA’. Le migliori prestazioni di giornata portavano la firma di due velocisti della società di casa. Letizia Bruno confermava l’ottimo momento fermando i cronometri in 12”35 sui 100mt mentre Alessandro Danza chiudeva la stessa gara in 11”27, nuovo personal best che gli valeva anche il minimo per gli italiani under 18 che aveva già ottenuto su 200 e 4x100.

CADETTI SUPER. Molto bene anche i Cadetti con Adolfo Colasanto (US Foggia), salito a 1.84 nell’alto ed oggi 3° nelle liste stagionali di specialità e Martina Lukaszek, anche lei dell’US Foggia, che scagliava il disco alla misura di 36.98mt. In evidenza nell’alto maschile cadetti anche Nicolò Romano (Abacus Villa Baldassarri), salito a 1.80mt e Letizia Gabriele (Alteratletica Locorotondo), 12”91 negli 80hs.

08 Giugno 2021

