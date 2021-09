IL MEETING FISDIR DI MOLFETTA

ALLO STADIO “COZZOLI” DI MOLFETTA LA 2^ EDIZIONE DEL MEETING NAZIONALE FISDIR.

Fine settimana particolare per l’Atletica paralimpica che ha vissuto una intensa giornata di gare nello Stadio “Mario Saverio Cozzoli” di Molfetta con la 2^ edizione del Meeting Nazionale organizzato dalla società Allenamenti della stessa cittadina.

La riunione ha registrato la presenza di 340 atleti iscritti in rappresentanza di 27 società tra quelle affiliate FISDIR e FIDAL. Alla manifestazione hanno presenziato anche le maggiori autorità sportive di settore con il delegato pugliese Fisdir, Floriana De Vivo, il presidente del Comitato Fidal Puglia, Giacomo Leone e il consigliere nazionale Fisdir, Francesco Ambrosio.



Ospiti di eccezione della manifestazione gli atleti della Nazionale italiana Fisdir, in gara nella staffetta 4x100mt.

Nella categoria T20 Raffaele Di Maggio, atleta palermitano tesserato per la società Anthropos, Campione del mondo 2021 nei 100mt nei “Virtus World Athletics Championships” a Bdgoszcz (Polonia) e per i C21 Federico Giannini e Nando D’Agostino, entrambi tesserati per la società “Uguali nello sport” di Pescara e già qualificati agli Euro-Trigames di Ferrara 2021, i Campionati Europei per ragazzi con sindrome di Down.



Tra gli atleti di casa Maria Petruzzella, Campionessa Italiana Assoluta, a Nuoro lo scorso week end, nella gara dei 100mt e argento nella gara dei 200mt, Enrico Tridente, pluri campione italiano indoor outdoor di categoria, finalista a Nuoro nella gara dei 100mt e 200mt, presente al Golden Gala nella serie degli atleti “Top Level” classe c21, nel 2019, Ignazio Binetti, vincitore con la misura di 6.05mt. della gara di getto del peso e Antonella Zaza.

Sicuramente una occasione unica per promuovere il mondo dell'atletica leggera Fisdir:

"Siamo contenti di poter tornare a svolgere le nostre attività – Pietro Camporeale di AllenaMenti e referente pugliese Fisdir per l'Atletica Leggera - L'idea è quella di far crescere il meeting anno dopo anno dopo lo stop a causa della pandemia. L'augurio è che questo meeting possa divenire nel tempo piacevole appuntamento inclusivo, per questo motivo, all'interno del programma della manifestazione, abbiamo inserito gare dedicate ad atleti paralimpici e gare giovanili Fidal".

"Una manifestazione importante in un anno importante – il commento del consigliere nazionale Fisdir, Francesco Ambrosio – Proprio quest'anno per la prima volta un'atleta Fisdir ha portato a casa una medaglia paralimpica".





"Siamo contenti che il nostro progetto vada avanti. Pietro Camporeale sta dando un ottimo contributo a livello regionale nella Fisdir e questo meeting è solo un inizio, vogliamo creare i presupposti per la crescita del movimento e cercare di affiliare più società nelle varie discipline sportive", l'augurio del delegato pugliese Floriana De Vivo





Roberto Longo

26 Settembre 2021