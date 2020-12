I primi 200 euro sui conti on line delle Società

E' stato dato corso alla delibera del Consiglio regionale

Dal pomeriggio di oggi sono disponibili sui conti on line delle Società affiliate i 200,00euro (150,00 per le Società con il solo settore giovanile) che il Consiglio regionale del 27 ottobre 2020 ha deliberato per sostenere le stesse per la riaffiliazione 2021. Seguirà nei prossimi giorni il secondo accredito, quello disposto dalla Fidal nazionale, stimato in € 50,00 circa.

04 Dicembre 2020