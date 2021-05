I club pugliesi a caccia della qualificazione per la finale nazionale

I segnali positivi vengono dalla fase regionale di qualificazione dei CdS

Amatori Atletica Acquaviva, CUS Bari e Taras Taranto nella fase regionale di qualificazione dei Campionati di Società Master andati in scena su pista e pedane del Campo Scuola di Lecce nell’ultimo fine settimana. La società di Acquaviva delle Fonti viaggia al momento su una media superiore agli 800 punti ma ha coperto soltanto 9 gare mentre il Centro Universitario Sportivo barese e la Taras, seppur con una media di oltre 740 punti sono riuscite a garantire 13 gare.

Nella sfida a tre che vede protagoniste le tre società appena citate si sono registrati svariati primati regionali frutto di punteggi tabellari altissimi con un conseguente elevato livello medio delle gare stesse. Non si esclude che una o più società possano accedere direttamente alla tanto agognata fase nazionale così come accaduto in passato quando la media ha superato quota 700 punti. Bisogna tornare indietro di 10 anni, al 2011 per ritrovare una società pugliese qualificata direttamente alla fase nazionale dei CdS Master, ci riferiamo ancora al CUS Bari mentre nelle ultime edizioni Running Club e Taras fruirono del ripescaggio.

In tema di primati spicca il primato italiano nell’alto del “solito” Alberto Sofia (CUS Bari) che si migliora di 2cm e fa suo, dopo quello in sala, anche il primato outdoor M80 valicando l’asticella all’altezza di 1.21mt.. Il vecchio primato era datato Orvieto 2017.

Cosi come in Puglia anche nelle altre regioni aderenti allo Stadion 192 (Sicilia, Lombardia e Veneto) si disputava la Prova Regionale dei CdS. In tutte e quattro le regioni le due giornate erano valevoli entrambe come singole tappe per lo Stadion 192. Una sorta di sfida parallela ma a distanza.

A margine delle due giornate, in attesa dei risultati provenienti dalla Lombardia, sono state aggiornate le classifica Stadion 192 il cui grande interesse e' testimoniato dagli oltre 300 accessi al sito ufficiale.







Roberto Longo e Rocco Ancora

18 Maggio 2021