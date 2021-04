I Campionati di corsa su pista al

Sono oltre 150 gli iscritti suddivisi nelle varie categorie

Entra nel vivo la stagione all’aperto dell’Atletica leggera “made in Puglia” che, domani pomeriggio, offrirà una manifestazione organizzata dalla ASD Olimpia Club di Molfetta dai grandi contenuti tecnici con la Fase regionale dei CdS Assoluti di Società di Corsa su pista sulla distanza dei 10 chilometri. I migliori specialisti del mezzofondo maschile e femminile si daranno battaglia sull’anello del nuovissimo “Mario Saverio Cozzoli” di Molfetta, lo stadio dedicato interamente alla regina degli sport. Una 50ina le società iscritte alla manifestazione provenienti da tutta la regione con un centinaio di atleti della categoria assoluta (87 uomini e 12 donne) al via delle serie sulla distanza dei 10km.

I FAVORITI. Nel maschile i riflettori saranno puntati essenzialmente su Giovanni Susca e Andrea Palumbo – in forse quest’ultimo - la coppia tesserata per l’Amatori Atletica Cisternino Ecolservizi, su Raffaele Augimeri (Aden Exprivia Molfetta) e sul veterano Gennaro Bonvino (Dynamyk Fitness Palo del Colle). Tra le donne il nome della vincitrice dovrebbe venir fuori dal quartetto composto da Viola Giustino (Amatori Atletica Acquaviva), Mariangela Ceglia (Futurathletic Team Bari), Ilenia Colucci (Alteratletica Locorotondo) e Damiana Monfreda (Acquaviva).

CATEGORIE GIOVANILI. In apertura di programma le gare che assegneranno i titoli regionali individuali delle categorie Cadetti e Allievi maschili e femminili. I maschi correranno rispettivamente prove della durata di 20 e 30 minuti, le donne di 15 e 20 minuti. Una quarantina gli atleti ai nastri di partenza delle due categorie.

IL FIDUCIARIO TECNICO: “Questa manifestazione servirà come prove generali dei prossimi Campionati italiani in programma nello stesso impianto il 2 maggio, sarà un significativo banco di prova per l’organizzazione e potrà servire per presentarci al meglio all’appuntamento con l’atletica di respiro nazionale – il Fiduciario Tecnico Regionale, Ottavio Andriani. Sono convinto che tutto andrà per il meglio e, meteo permettendo, penso che assisteremo ad uno spettacolo tecnico agonistico di buon livello”.

Si comincia alle 15 con la 1^ serie dei 10mila maschili in programma alle 17.00, 45’ più tardi la 2^ prova femminile farà da preludio alle altre serie maschili. La manifestazione avrà luogo nel rispetto di tutte le più recenti normative anti-Covid.









16 Aprile 2021