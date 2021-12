Fidal Puglia: nasce un nuovo circuito dedicato all'universo Master

Si chiamerà Dolichos (dal greco antico "corsa lunga")

Il mondo dell’Atletica leggera Master pugliese si arricchisce di un nuovo circuito che prenderà il nome di “Dolichos”. Nel corso dell’ultimo Consiglio regionale della Fidal Puglia è stato approvato il nuovo circuito nato, ancora una volta, dalla fervida fantasia di Rocco Ancora. L’idea del nuovo progetto nasce come naturale evoluzione del “Pista al Corripuglia” mutuando alcuni criteri di successo dello stesso circuito appena andato in archivio. Confermata anche la ripartenza del “Corripuglia” su strada, il circuito ad oggi in stand-by a causa della perdurante emergenza pandemica.

Il “Pista al Corripuglia” aveva visto la luce per offrire ai Master pugliesi la rinnovata opportunità di gareggiare in totale sicurezza nonostante le problematiche sanitarie e la trasversalità raggiunta dal circuito e le sue classifiche finali hanno dimostrato una varietà territoriale mai raggiunta prima sulle strade della Puglia nell’universo Master, consentendo ad ognuno di loro di varcare I confini provinciali di appartenenza.

Per questo, le migliorate condizioni della seconda parte del 2021 hanno suggerito di programmare il 2022 per ripartire su tutti i fronti con l’augurio che le situazioni contingenti non impongano un nuovo stop o rallentamento. Si cerchera’ di ripartire rinnovando ed innovando.

DOLICHOS. Protagonisti del Dolichos– oltre gli atleti – saranno anche i Comitati provinciali Fidal pugliesi, segno evidente che la linea dell’inclusione perseguita dal Comitato Regionale Fidal Puglia sia molto piu’ globale di quanto si possa immaginare ed abbraccia non solo societa’ ed atleti ma tutte le parti coinvolte. I Comitati Provinciali individueranno nella propria provincia una selezione di gare su strada sulla distanza dei 10km che potranno anche far parte, o continuare a fare parte, dei propri circuiti, ma che saranno anche parte del circuito Dolichos. Quest’ultimo, vale la pena precisarlo, non includera’ gare del circuito Corripuglia che conservera’ le sue peculiarita’ originarie.

LE NOVITA’. I risultati degli atleti in termini cronometrici saranno tramutati in punteggi attraverso l’utilizzo di alcune formule/tabelle che terranno conto delle categorie, del sesso e di alcuni fattori di compensazione tesi a livellare le difficolta’ dei diversi circuiti – Vicicitta’ ha fatto scuola in tal senso. Il numero di gare considerate sara’ tale da permettere agli atleti di non doversi necessariamente spostare fuori dalla propria provincia in quanto verranno considerati i migliori 5 punteggi ottenuti dai singoli atleti.

Il nuovo modello nasce essenzialmente con l’idea di non porre vincoli stringenti e non dettare predeterminate direzioni alle diverse realta’ societarie. In tale ottica si collocano le appena 5 migliori prestazioni sommate a livello individuale e la non necessita’ di grandi spostamenti. Da qui il concetto di una classifica Performance che permetterà a societa’ piccole di svilupparsi nel loro piccolo prediligendo la qualita’, e di una classifica Partecipazione che invece consentirà alle grandi societa’ di continuare a perseguire i prefissati obiettivi di crescita.

IL NUOVO PORTALE DI RIFERIMENTO. Un nuovo sito web ed il sistema classifiche sono in fase di costruzione, resta solo da calendarizzare gare e date che saranno rese note con l’ufficializzazione del calendario estivo.

Dolichos, corsa lunga dal greco antico, per il 2022 augura lunga corsa a tutti.





16 Dicembre 2021

Roberto Longo & Rocco Ancora