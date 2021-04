E' tutto pronto al Bellavista tirato a lustro

Abbiamo passato al setaccio aspirazioni e punte in gara dei teams pugliesi

L’Atletica leggera pugliese scalda i motori a poche ore dall’inizio della Fase regionale del Campionato di Società Assoluti, Allievi e Master maschili e femminili. Tutto è pronto per ospitare atleti, tecnici e dirigenti delle società (55) che si sfideranno sabato e domenica al Campo Scuola Bellavista di Bari.

Abbiamo provato ad analizzare con tecnici e dirigenti aspirazioni e ambizioni di alcuni team.





AVIS BARLETTA. Prima stagione nelle qualificazioni del CdS nazionale per la società barlettana campione regionale U23 2020 e 2^ tra gli assoluti. Da seguire Vincenzo D’Agostino nel peso, Vincenzo Daloiso nel disco, Angelo Didonna nei 1.500 e la staffetta 4x100 composta da Michele Piazzolla, Michele Sabatiello, Marco Bellusci e Francesco Borraccino.





AMATORI ATLETICA CISTERNINO ECOLSERVIZI. Da sei anni in finale nel campionato nazionale allievi di serie B con il successo datato 2018 ed il bronzo 2019, in serie B con gli Assoluti 4 stagioni orsono, la società retta dalla famiglia Vasta punta a centrare entrambi gli obiettivi nella stagione appena iniziata. Punte di diamante della squadra il mezzofondista Andrea Palumbo, bronzo promesse agli italiani di cross 2021 ed il velocista Giovanni Vecchio.





FUTURATHLETIC TEAM APULIA. Dopo la cessione dell’intero settore maschile ai cugini dell’Avis Barletta la Futurathletic condotta da Michele Dipace punta in questa stagione a centrare la qualificazione nelle finali nazionali del campionato di serie B. Tra le fila della società barlettana riflettori su Arianna Moscatelli nei 400, Claudia Manna nel lungo e sulla staffetta 4x400 con la stessa Arianna, Elisa Maffione, Sonia Manna e Alessia Calamita.





ATHLETIC ACADEMY BARI. La società del veterano Paolo Di Mauro punta a confermare gli ottimi risultati raggiunti nel 2020: il 14° posto nelle graduatorie di società Allievi con i quali è riuscito a qualificarsi alle finali nazionali sia con i maschietti che con le ragazze, tra le prime 5 società assolute maschili e tra le prime 3 femminili. In crescita il figlio d’arte, Marco Di Mauro, specialista dell’alto e dei 110hs, Gaia Giampaolino (100mt) ed Enrico Di Martino (400).





US FOGGIA. Con i colori della società foggiana la primatista regionale cadette degli 80 metri, Letizia Bruno, gareggerà domenica sui 100 per provare a migliorare quel 12”69 che le consentì di prender parte agli italiani allievi 2020. Da tenere d’occhio anche Alessandro Danza, al primo anno nella categoria allievi ed all’esordio sulla stessa distanza.





CUS BARI. Sullo sprint di Christian Cella sono poggiate le speranze di ben figurare del Centro Universitario Sportivo di Bari da qualche anno lontano dai risultati ai quali ci aveva abituati. L’ultima competizione a squadre disputate risale a sei stagioni orsono quando riuscì a staccare il pass per la finale nazionale allieve di serie B, da allora il nulla. Curiosamente in pista nei 100 anche l’ex assoluto Gaetano Barone, nella 4x100 in gara Marco Falotico, Gianmarco Capriati, Simone Stufano e Alessandro Petroni.





ADEN EXPRIVIA MOLFETTA. Massimo Stano nella marcia, Carmelo Musci nel peso e disco, saranno le due stelle assolute della due giorni di atletica in programma al Bellavista di Bari. Raffaele Augimeri nei 3000st, Giancarlo Roselli sui 1500 altri due che reciteranno da protagonisti sulla pista barese. La corazzata molfettese vanta la serie A Argento tra gli assoluti e la A con gli allievi quali migliori risultati ma la società governata dal trio Altomare-Ferrara-Giancaspro, nel 2021, punta alla vittoria del titolo regionale di società ed alla conquista della serie argento nella fase nazionale assoluta oltre a quella nazionale di serie B con gli allievi.





ENTERPRISE GIOVANI ATLETI BARI. Jasmine Akakpovi e Federica Palazzo nei 100 e nel salto in lungo, Antonello Giuliani nei 400, Luigi Santoro nei 1.500 le stelle in chiave Enterprise in questa rima fase dei societari. Anche per questa stagione Michele Paparella & Co. focalizzano le proprie aspettative sulle due finali allievi di serie B e su quella assoluta maschile. Nel palmares della società barese spiccano il 4° posto nella finale B assoluta ed il 6° con gli allievi ancora in serie B.





OLIMPIA CLUB MOLFETTA. Un tempo ai vertici del settore femminile l’Olimpia Club Molfetta dell’intramontabile Luigi De Lillo riparte dalla base per rinverdire i fasti del passato. Nessuna aspirazione di squadra in questi CdS 2021 con la sola Adriana Cosmai in odore di primato per confermare la più che buona stagione in sala nel salto in lungo.





AMATORI ATLETICA ACQUAVIVA. La società dell’infaticabile Giacomo Bruno metterà in mostra il gioiellino Nicola Lomuscio, interprete del tacco-e-punta apparso già in buona forma dopo le prime uscite stagionali e Antonio Negro sugli ostacoli alti oltre alla folta pattuglia di allieve iscritte nella prova di marcia. La Finale B assoluta in chiave maschile uno dei principali obbiettivi stagionali societari per l’Acquaviva a caccia del bis del titolo italiano femminile di marcia e appena laureatosi campione italiano del Criterium Nazionale Cadetti nella stessa specialità.





ALTERATLETICA LOCOROTONDO. Saranno Antonella Todisco sui 100 e Anna Musci nel peso e disco le due portabandiera della società retta da Antonio Petino in questa prima uscita societaria stagionale. Da registrare anche il ritorno della marciatrice Nicla Dell’Acquila, già campionessa italiana. Con un best ranking da 3^ in serie A Argento assoluta e la presenza costante nella finale nazionale allieve negli ultimi 15 anni non sarà facile per le ragazze di Locorotondo superare i propri limiti.



Roberto Longo

23 Aprile 2021