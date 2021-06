E' partito il "Pista al Corripuglia"

E’ partito il “Pista al Corripuglia”, il circuito regionale in pista dedicato a tutte le categorie master maschili e femminili. La prima prova è andata in scena contestualmente nelle città di Brindisi e Lecce e nello Stadio di Atletica “Mario Saverio Cozzoli” di Molfetta che ha ospitato la tappa di apertura sulla distanza dei 5000 metri. A Lecce si è corso sulla stessa distanza e si sono disputate anche alcune gare di contorno valide anche per i Campionati di Società Masters (domenica scorsa l’ultima data disponibile, in attesa di conoscere i nomi della società vincitrice del titolo regionale e quelli delle ammesse alla fase nazionale).

Nonostante numeri contenuti che presumibilmente cresceranno nelle tappe successive, è stato importante essere ripartiti dopo il lungo stop per l’emergenza sanitaria. I risultati di tutte le gare saranno pubblicati a breve su questo stesso sito, successivamente arriveranno anche quelle generali del circuito in attesa che sia on-line il sito web di riferimento all’indirizzo www.pistalcorripuglia.com . La prossima settimana al via anche la provincia di Foggia, una settimana più tardi quella di Taranto.

09 Giugno 2021



Roberto Longo

(con la collaborazione di Vincenzo Trentadue e Rocco Ancora)