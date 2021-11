Domenica 21/11 a Lecce raduno del salto in alto

Si terrà domenica 21/11/21 a Lecce presso il Campo Scuola "Montefusco-Felice" il primo Raduno Open dedicato alla specialità del salto in alto. Il raduno è rivolto agli atleti delle categorie ragazzi/e cadetti/e allievi/e che vorranno prenderne parte. Per partecipare le Società dovranno inviare l'iscrizione dei propri atleti a Giancosimo Pagliara alla casella e-mail gianco.pagliara@me.com indicando la categoria atleta e del tecnico (con numero di telefono). NON POTRANNO PARTECIPARE AL RADUNO GLI ATLETI CHE NON SARANNO ACCOMPAGNATI DAL PROPRIO TECNICO/ISTRUTTORE. Il raduno vuole essere un momento di approfondimento sulla disciplina e sarà condotto dai responsabili di settore della Struttura Tecnica Regionale. La seduta di allenamento si terrà dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 (interruzione dalle 13:00 alle 14:00 per pausa pranzo al sacco a carico personale).