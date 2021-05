Dalla antica Olimpia alla Puglia, lo "Stadion 192" apre alle altre regioni

L' "idea" di Rocco Ancora andrà oltre i confini regionali

UNA STORIA MILLENARIA. Prende il nome da una storia antica, vecchia quasi tremila anni, e dallo stadio chiamato “Stadion” che, si narra, misurava 192,27 metri. In quello Stadio, pardon Stadion, Corebo di Elea, cuoco e fornaio della Grecia antica, corse e vinse la gara in programma a Olimpia ricevendo come premio ramoscelli d’ulivo. Correva l’anno 776 a.c. ma quel nome, Stadion, nel 2013 diventa il simbolo del circuito master pugliese, il primo, proprio come l’antichissimo Stadion.

DAL CORRIPUGLIA ALLO STADION. In quell’anno il Comitato Regionale Fidal Puglia decide di offrire ad uno sparuto gruppo di Master della pista qualcosa che assomigli ad un circuito loro riservato dopo quello delle corse su strada, il “Corripuglia”, diventato nel frattempo un icona del movimento. In pochi ricorderanno, però, che a Brindisi, un anno prima, visse per una sola stagione il circuito provinciale “Quelle 8 corsie” che oggi, possiamo affermarlo, fu il precursore dello Stadion.

NON SOLO PUGLIA. Stadion 192 vive di luce propria per otto lunghe stagioni ed in piena pandemia, sfida nella sfida, compie un ulteriore salto di qualità aprendosi ben oltre i confini regionali. Prendendo in prestito terminologia di grande attualità, lo Stadion 192 diventa virale con il solo obiettivo di aggregare un sempre più ampio numero di “seguaci”. Non più solo Puglia ma un lungo abbraccio che unisca da nord a sud anche i Master di Lombardia, Veneto, Sicilia e della stessa Puglia.

REGOLE E PUNTEGGI. Quattro i comparti o gruppi di specialità: velocità e mezzofondo (ex gruppo corse nella prima edizione), oltre a salti e lanci. Ogni appuntamento (tappa) prevede almeno una gara per ognuno di questi gruppi. Si sommano i tre migliori punteggi - individuali e di società (8 migliori punteggi individuali per ogni tappa) -, prelevati dalle Tabelle FIDAL 2010, relativamente alle prestazioni ottenute in gara.

Il sito www.stadion192.com conterrà regolamenti generali e regionali, dispositivi e classifiche. Quelle individuali saranno quattro, una per ogni gruppo di specialità, divise per sesso ma senza distinzione di categoria. La classifica “Migliore Prestazione Tecnica - MRT” individuale sarà invece una speciale classifica che elencherà le prestazioni tecniche.

Ogni regione potrà programmare le sue tappe in un numero variabile sia in numero che in specialità. Ognuna di esse avrà la sua personale classifica ma la vera novità sarà la sfida a distanza – lontani ma uniti – e tutti gli atleti e società si ritroveranno in un’unica classifica interregionale congiunta.

IL CALENDARIO. Lecce ha tenuto a battesimo il circuito lo scorso 10 aprile così come Salò è stata la prima tappa lombarda il 21 aprile scorso. Pubblicate al momento solo le classifiche della tappa pugliese, non ancora quelle della tappa di Salò per la quale c’è da pazientare qualche giorno ancora, in quanto il sistema classifiche è in via di adeguamento per accogliere le nuove regioni. In questo weekend proprio mentre avrà luogo la prima tappa sicula la procedura terminerà la fase di collaudo e le classifiche saranno aggiornate con tutte le tappe svolte. Il 15 e 16 maggio prossimo sparo unico per tutte e quattro le regioni che svolgeranno unitamente la Prova Regionale del CdS, valida anche come tappe dello Stadion.

OLTRE I CONFINI. Rimanere nella terra d’origine sarà fortemente consigliato in questo periodo ma il sistema classifiche Stadion 192 in fase di messa a punto, ha già registrato la presenza di atleti lombardi nella tappa pugliese e degli atleti veneti che hanno preso parte alla tappa lombarda. Ancora una volta tutto sarà affidato al buon senso ed al rispetto delle norme vigenti. Buona pista a tutti…

08 Maggio 2021



Roberto Longo (con la collaborazione di Rocco Ancora)