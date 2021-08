Dal Giappone il saluto di Eleonora Giorgi alla "sua" Puglia

C'è grande attesa per la 20 km olimpica di domani

Dall’altra parte del mondo, più precisamente da Tokorozawa, Giappone, arriva il saluto di Eleonora Giorgi alla “sua” Puglia.



Eleonora, nel tuo cuore senti di essere anche pugliese? “Sono orgogliosa di rappresentare anche la Puglia perchè credo di avere i colori e la testardaggine tipica della gente di Puglia. So che i miei nonni sono molto emozionati in questi giorni, per me si tratta della terza Olimpiade e per loro è un ancor più grande emozione il fatto che io sia qui. Per molti partecipare ad una Olimpiade è già un sogno ed io in questa squadra sono la donna con il più alto numero di partecipazioni e se devo essere sincera mi auguro di arrivare anche a Parigi!. Sento tutti i giorni i miei genitori su whatsup, i miei nonni, invece, li ho sentiti l’ultima volta in partenza da Fiumicino, loro non sono tecnologici...”.



Insieme ad Antonella Palmisano rappresenti la marcia azzurra al femminile, quali aspettative hai? “Le avversarie più temibili saranno le cinesi, poi ci siamo noi italiane ma dovremo guardarci anche da una spagnola, una brasiliana, una colombiana ed una ecuadoregna, in tutto un gruppetto di otto atlete che potrebbero recitare da protagoniste. Non riesco ad immaginare che tipo di garà potrà essere, dipenderà dal caldo. In teoria ci hanno detto che a Sapporo, dove gareggeremo, ci sarà qualche grado in meno rispetto al posto in cui siamo ora ma mi aspetto una gara dalla partenza cauta ed un finale in progressione”.



In Puglia, a Trinitapoli c’è molta attesa per questa tua terza olimpiade... “Mi sento pugliese a tutti gli effetti ed i miei nonni, in particolare, aspettano con trepidazione il giorno della gara. Sono orgogliosa di avere origini pugliesi e ogni volta che ne ho l’occasione torno volentieri in Puglia. Mi manca tantissimo perchè non vengo giù dal 2016, è tanto e mi farebbe piacere tornare. Quello che posso dire è che dopo queste Olimpiadi mi concederò una meritata vacanza e non escludo di venire proprio in Puglia. Non dimenticate che gran parte della squadra di marcia è pugliese, Antonella, Francesco, Massimo e lo stesso La Torre è di origini pugliesi!”.

Nella specialità dei 20 chilometri hai scritto pagine importanti, cosa ti aspetti da questa gara? “Insieme ad Antonella ci si aspetta molto da noi perchè siamo state le ultime medaglie conquistate dall’Italia a Londra e Berlino Antonella, a Doha io. Daremo il massimo per amore della maglia azzurra, poi quel che verrà verrà. Incrociamo le dita, le cinesi sono di un altro pianeta ma mi aspetto un buon piazzamento poi, ripeto, se sarà caldo giocherà a nostro favore, noi daremo sicuramente il massimo, potete giurarci”.

In bocca al lupo Eleonora!

05 Agosto 2021

Roberto Longo