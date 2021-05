DYNAMYK FITNESS VICE-CAMPIONE D’ITALIA MASTER SU STRADA

26 Maggio 2021

DYNAMYK FITNESS PALO VICE-CAMPIONE D’ITALIA MASTER SU STRADA.

La Dynamyk Fitness Palo è vice-campione italiano Master di corsa su strada sui 10km andati in scena a Paratico, in provincia di Brescia. La massima rassegna nazionale, valida per l’assegnazione dei titoli italiani di categoria per ciascuna fascia d’età maschile e femminile prevista oltre il limite dei 35 anni dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera si è svolta lungo il suggestivo percorso allestito sul Lago d’Iseo ed ha visto i runners di Palo del Colle concludere al 2° posto della classifica per società che ha registrato la presenza di circa 1600 atleti e 150 club arrivati da ogni parte della penisola.

In gara con 31 atleti, la Dynamyk si piazzava subito dietro alla società di casa con 1241 punti (l’Atletica Paratico ne segnava 1.379). Nella cronaca delle prestazioni singole si mettevano in evidenza Ermes Marilungo, 3° nella categoria SM60 e già campione italiano indoor di categoria sulla distanza dei 3000mt, e Matteo Triggiani, 4° tra gli SM65. Sempre con i colori della Dynamyk, società campione italiana di società di cross nel 2020, si sono bene comportati anche Davide Seri, 8° tra gli SM45, Fulvio Mazzocchi, 8° tra gli SM65, Domenico Caporale, 9° tra gli SM55 e Antonio Redi e Antonio Zoppo, entrambi 10ì rispettivamente nelle categorie SM40 e SM60.

VINCENZO TRENTADUE. “Il risultato premia i nostri sforzi e la passione che ci anima ogni giorno. In pochi anni siamo diventati competitivi e siamo riusciti a farci onore anche in ambito nazionale, uno stimolo a fare sempre meglio” il direttore sportivo, tecnico e atleta, Vincenzo Trentadue.





In chiave pugliese bene fuguravano la barese Francesca De Sanctis (Enterprise Giovani Atleti Bari), 5^ tra le SF35 e la salentina Alessandra Camassa (GPDM Lecce), 6^ tra le SF65. Nella classifica di società maschile la Podistica Maglie si attestava sul 19° gradino. Per la società di Palo del Colle che in questa stagione è riuscita a rinforzarsi con l’innesto di alcuni atleti provenienti anche da altre regioni si è trattato di un buon test in vista dei campionati italiani master di corsa campestre in calendario il 31 ottobre lungo il collaudato circuito della Masseria Vero della stessa cittadina.

Roberto Longo



