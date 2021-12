Cross in Puglia, atto finale

Si è disputata a Calimera (LE) la quarta ed ultima prova

Anche il circuito “Cross in Puglia” 2021 va in archivio dopo la disputa della 4^ ed ultima prova organizzata dall’Associazione La Mandra Calimera in collaborazione con il Comitato Regionale Fidal Puglia. Si è gareggiato sul percorso allestito nel Parco Comunale La Mandra di Calimera con la partecipazione di 370 atleti di tutte le categorie in rappresentanza di 53 società arrivate da tutta la regione.

ASSOLUTI – PROMESSE. Nella categoria Assoluti/Promesse si è imposto Giovanni Susca (Amatori Atletica Cisternino Ecolservizi) 1° al traguardo e vincitore assoluto della gara nel crono di 26:34. Terzo al traguardo (2° pugliese in classifica) il brindisino di Francavilla Fontana, Antonio Redi (Dynamyk Fitness Palo del Colle) che ha chiuso in 27:49 precedendo Donato Chiarello (Action Running Monteroni) 4° all’arrivo e 2° della categoria promesse nel tempo di 28:35. Nella stessa categoria, tra le donne si è imposta Daniela Pignatelli (Ostuni Runners – SF35) in 25:55 davanti a Lorena Chezzi (Atletica Mesagne – SF40 – 26:58) e Laura Leo (Atletica Mesagne – SF35 – 28:28) mentre Antonella Scalone (Atletica Mesagne) era prima al traguardo tra le Promesse in 37:43

JUNIOR – ALLIEVI.

Nella categoria Junior si sono imposti Giuseppe Piccininno (Pila Atletica Bari – 21:46) e Sveva Chirulli (Alteratletica Locorotondo – 22:37) mentre tra gli Allievi il primato di giornata è andato ad Andrea De Carolis (Atletica Amatori Cisternino Ecolservizi – 14:14) e Maia Passaseo (N.E.S.T. – 16:50).

CADETTI. Nella categoria Cadetti si imponevano Filippo Romano (Abacus Villa Baldassarri – 10:02) e Alessia Dolciamore (Nuova Atletica Bitonto – 7:43).

Così il Fiduciario Tecnico Regionale Fidal Puglia, Ottavio Andriani: “La cancellazione della prova di Carovigno ci ha tolto, di fatto, la possibilità di gareggiare su cinque prove ma questa giornata di Calimera ci ha permesso di chiudere con numeri in crescita nonostante il 2021 sia stato un anno particolare. Senza il condizionamento del periodo pandemico avremmo potuto fare di più ma i numeri ci stanno dando ragione e questo circuito, giunto alla 4^ edizione, rimane la base di partenza di tutto il settore del mezzofondo e non solo. Auspichiamo che il 2022 possa riservarci lo stesso consenso di partecipazione”.









19 Dicembre 2021