Cresce l'attesa a Palo del Colle per i tricolori Master di cross

Il convegno di sabato 30 ottobre sul percorso olimpico di Massimo Stano farà da prologo alle gare

27 Ottobre 2021

L’Atletica leggera pugliese torna protagonista ancora una volta in questa stagione con l’edizione 2021 dei Campionati Italiani individuali e di società di Cross Masters. La massima rassegna nazionale della corsa campestre riservata a tutte le categorie Master maschili e femminili accenderà i riflettori su Palo del Colle domenica 31 ottobre e sarà organizzata dalla Dynamyk Fitness Club di Palo del Colle in collaborazione con la Fidal Puglia.

LE GARE. Attesi 800 atleti tra uomini e donne di tutte le categorie in rappresentanza di 141 società provenienti da ogni parte della penisola. La prova si snoderà lungo il collaudato percorso ricavato all’interno della Masseria Vero, in Contrada Palombaio a Palo del Colle e si svilupperà lungo 2 percorsi da 1 e da 2 chilometri. Tutte le partenze saranno suddivise nelle batterie riservate alle rispettive categorie: le donne correranno sulla distanza dei 4km fino alla categoria SF55 (3km a partire dalla SF60), gli uomini gareggeranno sulla distanza dei 6km (4km a partire dalla SM60).

Per il club guidato dal direttore tecnico, Vincenzo Trentadue, si tratterà della prova di maturità di quanto realizzato nell’ultimo decennio con l’organizzazione di 3 edizioni dei campionati regionali di cross master, 1 degli assoluti di corsa su strada e 2 edizioni dei campionati regionali studenteschi. Start alle 9.30 con le donne dalla categoria SF60 in su e chiusura in bellezza con gli uomini della categoria SM35 alle 13.40.

CAMPIONI D’ITALIA. La società di casa sarà la squadra da battere in quanto detentrice del titolo italiano di società conquistato nel 2020 a Cassino prima dello stop per pandemia e del 2° posto ottenuto l’anno prima a San Sperate, in Sardegna.



LE INIZIATIVE COLLATERALI. A margine del Campionato Italiano che sarà presentato ufficialmente venerdì 29 ottobre nella sede della Palestra Dynamyk in via San Nicola (snc) a Palo del Colle, numerose saranno le iniziative collaterali che avranno un unico denominatore comune, la presenza del Campione Olimpico di Tokio 2020, Massimo Stano.



L’eroe della marcia olimpica dell’estate 2021 sarà l’ospite d’eccezione del Convegno sul tema “Metodologie di allenamento” organizzato in collaborazione con la Fidal Puglia sabato 30 ottobre (ore 18.00) nella sede di “Rigenera Laboratorio Urbano” in Viale della Resistenza a Palo del Colle. Relatori saranno il suo primo allenatore, Giovanni Zaccheo e il tecnico delle Fiamme Gialle che l’ha condotto al trionfo a cinque cerchi, Patrizio Parcesepe.

Sabato 30 ottobre (ore 10.00 in Piazza S. Croce a Palo del Colle) l’ospite d’onore sarà ancora l’oro olimpico della 20km di marcia di Tokio 2020, Massimo Stano. A lui sarà dedicata la manifestazione “Marciamo con Massimo”, riservata a tutti i bambini delle scuole elementari di Palo del Colle.

PARTERRE D’ECCEZIONE. Attesi anche ospiti d’eccezione tra i quali Ivano Brugnetti, medaglia d'oro nella marcia ad Atene 2004 e l’andriese Francesco Fortunato, anche lui azzurro olimpico di marcia a Tokio 2020. Confermata la presenza di Sergio Baldo, vice presidente FIDAL, Margherita Magnani e Domenico Di Molfetta, consiglieri nazionali Fidal, Giacomo Leone, presidente regionale Fidal Puglia, Vittorio di Saverio, tecnico responsabile delle Fiamme Gialle e Angelo Giliberto, presidente regionale Coni Puglia e consigliere nazionale Coni.



Roberto Longo