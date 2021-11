Concluso lo Stadion 192

Il titolo regionale va sala Podistica Taras

Il recupero della gara di martello allestita al Campo Scuola di Lecce e non disputatasi a Foggia a causa di problemi tecnici con la gabbia, ha chiuso, di fatto, il circuito Stadion 192 2021, il grand prix itinerante dedicato alle specialità in pista delle categorie Master. La Podistica Taras Taranto ha conquistato il titolo regionale con 17.082 punti precedendo i rivali storici del CUS Bari, secondi a quota 15.049 e l’ApuliaAthletica, sul terzo gradino del podio con 12.079 punti.

Dal 4° all’8° posto si sono classificate nell’ordine Atletica Top Runners Lecce, Atletica Mesagne Avis, Olimpo Latiano, Tre Casali e Ostuni Runner’s.

Taranto e Bari si sono confermati ai vertici delle specialità ma entrambe si sono schierate con una sola compagine mentre Lecce e Brindisi, quest’ultima la più rappresentata, hanno gareggiato presentando rispettivamente due e quattro società con Lecce presente con una formazione a quasi totale predominanza femminile.

Per la prima volta nella recente storia del circuito pugliese in pista anche la provincia di Foggia che si è dovuta accontentare di piazzamenti – quattro – tra la 11^ e la 17^ posizione in classifica.

All’edizione 2021, per la prima volta in assoluto, hanno partecipato anche club della Sicilia, Lombardia, Veneto, Sardegna e Toscana.



Nella speciale graduatoria interregionale la Puglia conquista il 10° posto con la Podistica Taras Taranto, l’11° con il CUS Bari ed il 16° con l’Apuliathletica ma va ricordato che non tutte le regioni partecipanti hanno concluso il proprio calendario gare.





Roberto Longo & Rocco Ancora.

04 Novembre 2021