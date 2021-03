Chiusura col botto della stagione indoor per Jacqueline Akakpovi

Nella Coppa Sportissimo di Ancona la promettente saltatrice sale a mt. 1,60 nell'alto (foto di MARCHE/Marche)

28 Marzo 2021

La Coppa Sportissimo, manifestazione nazionale indoor Cadetti/e svoltasi oggi al Palamarche di Ancona, ha portato bene a Jacqueline Akakpovi dell'Enterprise Giovani Atleti Bari. La promettente atleta allenata da Michele Cuoco ha vinto la gara di salto in alto con la misura di mt. 1,60 che costituisce il nuovo primato regionale di categoria (il precedente di mt. 1,59 apparteneva a Raffaella Napoletano che lo stabilì nel 2004). Jacqueline ha corso anche la gara dei mt. 60 nella quale si è classificata al secondo posto in 7.86 a soli due centesimi dal primato regionale. Nella stessa manifestzione in evidenza altri pugliesi tra cui Alfredo Raino' dell'Atletica Amatori Cisternino che si è imposto nel salto in lungo in mt. 6.45 ed è giunto al 2° posto nei 60hs in 8.81. Ancora Elena Gambacorta della Track & Field Bari si è classificata al terzo posto nei mt. 60 in 8.03.





di Roberto Longo con la collaborazione di Franco Buzzacchino