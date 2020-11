Calendario 2021 - Richieste inserimento

13 Novembre 2020

Il calendario nazionale 2021 verrà portato in delibera al Consiglio Federale del prossimo 27 novembre. Al fine di pianificare per tempo le attività connesse all’attività regionale, compatibilmente con l’evoluzione dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia tuttora in atto, si invita a trasmettere le richieste di organizzazione manifestazioni sia per l’attività invernale che per quella estiva debitamente compilate sul modulo predisposto, entro il prossimo 23 novembre 2020. Per le attività 2021 del settore Master vengono riportate in allegato le linee guida stabilite dal Comitato regionale.



linee guida



inserimenti calendario nazionale 2021



modulo per richiesta gare