CADETTI: ASSEGNATI I TITOLI INDIVIDUALI

Il fine settimana al "Cozzoli" dedicato agli under 16

L’edizione 2021 dei Campionati regionali individuali cadetti/cadette su pista va in archivio registrando ottimi risultati sia in ambito maschile sia in quello femminile. La due giorni dedicata al futuro prossimo dell’Atletica leggera pugliese organizzata dal Comitato Regionale Fidal Puglia ci consegna un movimento in piena salute tornato finalmente alle gare con una cinquantina di società provenienti da tutta la regione e quasi 300 atleti lottare per il titolo regionale sulla pista e sulle pedane dello Stadio “Mario Saverio Cozzoli” di Molfetta.

DONNE. In termini tabellari il miglior risultato tecnico dell’intera manifestazione è arrivato da Jacqueline Akakpovi (Enterprise Giovani Atleti Bari) capace di vincere i 300 metri con il crono di 40”76. Nella stessa gara bene anche Martina Inghingoli (L’Amico Cras Taranto) 2^ al traguardo nel tempo 43”11. Prestazioni di grande spessore anche negli ostacoli con Federica Giuliani (Athletic Academy Bari) e Letizia Gabriele (Alteratletica Locorotondo) prime rispettivamente sugli 80hs (12”26) e sui 300hs (46”71). Sopra i 900 punti anche Martina Lukaszek (US Foggia) nel lancio del disco, vinto con la misura di 35.06mt mentre Alessia Dolciamore (Nuova Atletica Bitonto), Sara Di Mola (US Foggia) e Elena Gambacorta (Track & Field) si aggiudicavano nell’ordine i 2.000mt (6:55.72), l’alto (1.58mt) e gli 80 metri (10”34).

UOMINI. Nel maschile, anche in questo caso, riflettori sulle due gare con barriere che hanno visto i successi di Augusto Bellucci (Athletic Academy Bari) sui 100hs (14”02) e Alfredo Rainò (Amatori Cisternino Ecolservizi) sui 300hs (40”86), e sui 300 metri piani vinti da Davide Buttiglione (Folgore Brindisi) in 37”24. Pasquale Albanese (Tommaso Assi Trani) si imponeva nei 2.000mt (7:07.08) e portavano a casa titoli di prestigio anche Nicolò Romano (Abacus Villa Badassarri) nell’alto (1.83mt), Francesco Semeraro (Cisternino Ecolservizi) nel martello (48.11mt), Vittorio Gentile (Asd Tridente) di poco sopra i 50 metri nel giavellotto (50.25) mentre Salvatore Molfetta (Atletica Giovanile Acquaviva) vinceva i 5km di marcia in 24:58.43.









Roberto Longo

05 Settembre 2021