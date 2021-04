Buon compleanno Presidente !

L'abbraccio dell'atletica pugliese al Presidente Giacomo Leone per i suoi primi 50 anni

Buon compleanno Presidente! Giacomo Leone compie, oggi, 50 anni e l’atletica leggera pugliese si stringe attorno al suo presidente nel giorno in cui raggiunge questo importante traguardo. Lui che di traguardi ne ha tagliati tanti nella vita anche se quello che rimarrà per sempre nel suo cuore ed in quello di tanti appassionati sarà il successo nella maratona della “grande mela”:

"Fu un’emozione grandissima, ricordo ancora che al traguardo uno dei tanti manager che seguivano la corsa mi disse - Lo sai che hai fatto? Hai vinto la Maratona di New York!. Non ci credevo, ancora oggi provo tanta emozione nel raccontare quell’episodio. E pensare che avrei potuto non partecipare a quella maratona”.





L’anno prima era giunto 2° alla Maratona di Venezia e gli organizzatori gli proposero di correrla anche nell’edizione successiva. Leone, invece, insieme al suo allenatore Piero Incalza, decise di tentare la sorte nella maratona più famosa al mondo, quella di New York. Non si pentì mai di quella scelta premiata poi con una vittoria rimasta negli annali della manifestazione e che, ancora oggi, celebra Leone quale ultimo europeo ad aver tagliato vittorioso il traguardo della Maratona di New York.

Buon compleanno Presidente!

10 Aprile 2021

Roberto Longo