Assegnati a Taviano i titoli giovanili di corsa su strada

Nuova Atletica Bitonto e Galatletica Dream Team sugli scudi

Si è svolto domenica 24 ottobre presso il Parco Ricchello a Taviano il Campionato Regionale di corsa su strada per le categorie giovanili. Il tempo incerto ha creato qualche apprensione all’organizzazione della società locale l’Atletica Taviano 97, ma con il raduno dei primi ragazzi al parco si è trasformato tutto in una splendida giornata in cui i protagonisti sono stati lo sport, l’amicizia e lo stare insieme, quindi come sempre quando si parla di ragazzi una FESTA.

Naturalmente nel momento delle gare da padrone lo fa l’aspetto agonistico e iniziando dai piccoli Esordienti si assiste a delle belle sfide. Tra i piccolissimi primeggiano Edoardo Grassi della Folgore Brindisi e Lara Potì della Tre Casali. Per gli esordienti 8 anni vittoria per Diego Mezzetti (Olimpia Grottaglie) e Vittoria Ferramosca (Podistica Magliese). All’ultimo anno nella categoria esordienti salgono sul primo gradino del podio Antonio Sblendorio (Nuova Atletica Bitonto) e Beatrice Ferrari che giocava in casa infatti veste la maglia dell’Atletica Taviano 97. Tra i Ragazzi, dopo le buone prestazioni di domenica presso il Bellavista a Bari, vince Piero Colaci della Galatletica Dream Team e tra le ragazze Maria Mutinati dell’Alteratletica Locorotondo società del Vicepresidente regionale Fidal Puglia Antonio Petino, presente sul campo di gara.

Conferma anche tra i cadetti con due giovani atleti che si sono messi in mostra in diverse occasioni quest’anno Filippo Romano (Abacus VillaBaldassarri) e Alessia Dolciamore (Nuova Atletica Bitonto).

Gara di contorno per gli allievi con la vittoria di Sara Stifani e Graziano Tudisco entrambi della Galatletica Dream Team.

Soddisfazione per la buona riuscita dell’iniziativa del Presidente dell’Atletica Taviano 97 Sergio Perchia, nonché consigliere regionale Fidal Puglia. “Siamo coscienti che arrivare a Taviano non è facile, purtroppo la nostra regione è molto lunga e la distanza spesso porta a rinunciare alla gara, ma in questo caso abbiamo avuto una bella soddisfazione nel vedere il Parco Ricchello pieno di colori delle società di tutta la Puglia. Ci siamo impegnati affinchè la distanza fosse messa in secondo piano rispetto alla buona organizzazione e i complimenti dei partecipanti hanno confermato e ripagato il nostro impegno. Bravi tutti i ragazzi, anche se siamo a fine stagione, abbiamo visto comunque alcune gare di ottimo livello”.





risultati Nella classifica di società si affermano la Nuova Atletica Bitonto al femminile mentre con i ragazzi vince la Galatletica Dream Team.

27 Ottobre 2021