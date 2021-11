Assegnati a Palo i titoli di marcia su strada

Ottima organizzazione della Fiamma Olimpia Palo

Palo del Colle i titoli regionali individuali di marcia su strada di tutte le categorie maschili e femminili.

Assegnati ai titoli regionali individuali di marcia su strada di tutte le categorie maschili e femminili. La

5^ prova del 26° Trofeo Puglia di marcia è stata organizzata dalla Fiamma Olimpia Palo, del patron Giovanni Zaccheo, in collaborazione con il Comitato Regionale Fidal Puglia.

Lungo un percorso a circuito della lunghezza di 600 metri allestito nel piazzale Lenoci di Palo del Colle gli atleti si sono sfidati nelle rispettive prove su distanze variabili dai 600 metri degli esordienti ai 6km per le categorie assolute.

I CAMPIONI REGIONALI: Alessandra Quero (Don Milani Mottola) e Daniele Di Palo (Olimpia Club Molfetta) si sono aggiudicati la prova nella categoria esordienti, Carla Lomuscio (Olimpia Club Molfetta) e Vanni Mallardi (Atletica Giovanile Acquaviva) hanno vinto il titolo regionale nella categoria ragazzi mentre tra i cadetti il titolo è andato a Giulia Leuci (Tommaso Assi Trani) e Giuseppe Di Sabato (Atletica Giovanile Acquaviva). Nella categoria allievi si sono imposti Martina Cannone (Amatori Atletica Acquaviva) e Tommaso Carucci (Don Milani Mottola).

Nella categoria junior titoli per Caterina Pappadà (Amatori Atletica Acquaviva) e Pier Pio Notaristefano (Don Milani Mottola), così come tra le promesse per Ida Mastrangelo (Don Milani Mottola) e Leonardo Annoscia (Avis Barletta) ed infine, nella categoria senior per Elisabetta Traisci (US Foggia) e Vincenzo Potrandolfo (Amatori Atletica Acquaviva).

SOCIETA’. Nelle classifiche di società il primato della 5^ prova è andato all’Abacus Villa Baldassari (Cadette) ed all’Atletica Giovanile Acquaviva (Cadetti) mentre nelle classifiche assolute l’Amatori Atletica Acquaviva si è imposta sia nel femminile sia nel maschile.





Roberto Longo (foto di Roberto Annoscia)

14 Novembre 2021