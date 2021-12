Assegnati a Mesagne i titoli individuali di cross 2021

La manifestazione è andata in scena nel Parco Archeologico Muro Tenente

Mesagne in occasione dei Campionati Regionali individuali di Corsa Campestre valevoli quale 3^ prova del circuito “CROSSinPUGLIA” 2021.

la manifestazione, inizialmente calendarizzata il 6 marzo scorso a Carovigno e rinviata a causa dell’emergenza Covid-19, organizzata dal Comitato provinciale Fidal di Brindisi in collaborazione con il Comitato Regionale Fidal Puglia, hanno partecipato 200 atleti provenienti da tutta la Puglia.

Lungo il percorso allestito nel Parco Arheologico di Muro Tenente, a Mesagne, si è corso sulle distanze canoniche dai 10 E 8KM del cross lungo, ai 1.500mt riservati ai ragazzi e ragazze passando per i 5km per allievi e junior donne, i 4km per le allieve, i 3km per i cadetti ed il crosso corto ed i 2km per le cadette.

05 Dicembre 2021

TUTTI I CAMPIONI REGIONALI.

SENIOR M. 10KM Antonio Di Nunno (Atletica Pro Canosa). PROMESSE M. 10KM Vito Andrea Tomaselli (Atletica Pro Canosa). PROMESSE M. 3KM Giancarlo Roselli (Aden Exprivia Molfetta). PROMESSE F. 3KM Antonella Scalone (Atletica Mesagne). JUNIOR M 8KM Stefano Cecere (Atletica Amatori Cisternino Ecolservizi). JUNIOR F. 5KM Rebecca Volpe (Enterprise Giovani Atleti Bari). SENIOR F. 8KM Ilenia Maria Colucci (Alteratletica Locorotondo). SENIOR M. 3KM Nicola Conte (Atletica Amatori Cisternino Ecolservizi). SENIOR F. 3KM Filomena Casaluce (Nuova Atletica Bitonto). ALLIEVI M. 5KM Andrea De Carolis (Atletica Amatori Cisternino Ecolservizi). ALLIEVE F. 4KM Maia Passaseo (N.E.S.T.). CADETTI M. 3KM Mattia Mastropasqua (Officina Atletica 2010). CADETTE F. 2KM Alessia Dolciamore (Nuova Atletica Bitonto). RAGAZZI M. 1.5KM Marco Papagni (IoCorro). RAGAZZE F. 1.5KM Simona Catino (IoCorro).





Roberto Longo



