Antonella Todisco ai mondiali U20 di Nairobi

Il settore tecnico federale la convoca per i 100 e la 4 x 100

C’è anche una pugliese, la 20enne biscegliese Antonella Todisco, nella lista dei convocati per i Campionati Mondiali under 20 di Nairobi, in Kenya, in programma dal 17 al 22 agosto. La campionessa italiana junior in carica dei 100 metri piani, tesserata per l’Alteratletica Locorotondo e allenata da Gianni Bufi, sarà ai blocchi di partenza di 100 e 4x100. In totale la squadra azzurra sarà composta da 43 atleti di cui 23 uomini e 20 donne. Per la velocista pugliese si tratta del secondo prestigioso appuntamento internazionale del 2021 dopo gli Europei under 20 di Tallin in Estonia.

L’ultima edizione della rassegna mondiale U20 era stata quella di Tampere nel 2018 (Nairobi era prevista nel 2020, poi rinviata per Covid): in quell’occasione l’Italia vinse uno storico oro e firmò il record europeo di categoria con la staffetta 4x400 maschile. Per la prima volta entra a far parte del programma dell’evento la 4x400 mista, già sperimentata a livello giovanile nei Mondiali U18, e ormai stabilmente nel programma delle Olimpiadi e dei Mondiali.





06 Agosto 2021

Roberto Longo