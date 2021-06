Anna Musci 16.97 (kg. 3) al Memorial Colella

La manifestazione dedicata al compianto Gino Colella è andata in scena ieri nell'impianto di via Ascoli a lui intitolato

MUSCI RECORD. L’ultimo acuto prima di scendere in pedana con i grandi. Anna Musci firma il nuovo personal best in occasione del 15° “Memorial Colella”, il meeting regionale riservato alle categorie assoluti organizzato dall’US Foggia nel Campo Scuola “Mondelli-Colella” di Foggia. Nella riunone foggiana la lanciatrice dell’Alteratletica Locorotondo ha scagliato il proprio attrezzo (peso da 3kg) alla misura di 16.97mt, ben 35 centimetri oltre il veccio personale di 16.62. La misura le valeva anche il nuovo record regionale della categoria allieve, un ottimo auspicio in vista dei prossimi campionati italiani assoluti in programma a Rovereto dal 25 giugno e di quelli allievi in calendario dal 10 luglio.

SFIORATO UN ALTRO RECORD. Record soltanto sfiorato, invece, per lo junior barese Paolo Puppo (Enterprise Giovani Atleti Bari) che si fermava a 70cm dal primato regionale del giavellotto lanciando a 65.26mt. “Quella di ieri è stata per Paolo una giornata a dir poco particolare – il suo tecnico, Nico Savino. In mattinata aveva brillantemente superato la prova degli Esami di Stato ed il pomeriggio ha voluto essere in pedana a Foggia per onorare la memoria del professor Colella. Nonostante la stanchezza più fisica che mentale accumulata nell’ultimo periodo è venuta fuori una bella gara, sicuramente un segnale di crescita importante in prospetta degli italiani assoluti”.

GLI ALTRI RISULTATI. Tra i migliori risultati del meeting da segnalare la gara dell’asta dove si è imposto Luigi Robert Colella con 5.05mt davanti a Luca Semeraro (Atletica Amatori Cisternino Ecolservizi) con 4.70 mentre sua sorella Francesca (Alteratletica Locorotondo) vinceva nel femminile con 4.05mt. L’allieva beniamina di casa, Letizia Bruno (US Foggia) si imponeva nei 100 con il crono di 12”30 così come il suo compagno di squadra, Daniele Arcidiacono nei 110hs allievi vinti in 14”64. Infine la gara del peso con il polizziotto Andrea Caiaffa (FF.OO.) autore di un pregevole 18.29mt..





Roberto Longo

17 Giugno 2021