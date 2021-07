Andrea Ribatti (All Tri Sports) corre i 1500 in 3.51.77

Buoni risultati nella riunione del fine settimana al "Mario Saverio Cozzoli" di Molfetta

Una buona partecipazione numerica e diversi risultati interessanti hanno caratterizzato la riunione organizzata in questo fine settimana dal Comitato regionale Fidal Puglia nello Stadio “Mario Saverio Cozzoli” di Molfetta, La manifestazione denominata “Caccia al minimo” era valida quale prova utile per il conseguimento di punteggi in ottica C.d.S. 2021.

UOMINI. Nella velocità maschile Christian Cella (Cus Bari) ed Emanuele Rago (Aden Exprivia Molfetta) si sono messi in mostra rispettivamente sui 100mt e sui 400. Cella chiudeva al 2° posto con un tempo di 10”89, Rago si aggiudicava il giro di pista nel crono di 49”78. Sui 400hs Giovanni Borraccino (Avis Barletta) chiudeva in 54”72. Molto bella la gara dei 1.500 vinta dall’allievo Andrea Ribatti (All Tri Sports) in 3:51.77 davanti a Pasquale Selvarolo (3:52.76) e Giancarlo Roselli (Aden Exprivia Molfetta, 3:52.99).

Nell’asta Luca Semeraro (Amatori Cisternino Ecolservizi) si imponeva con la misura di 4.60 mentre nel triplo il salentino Daniele Greco (Fiamme Oro) sfiorava i 16 metri (15.88).

DONNE. Nel femminile Arianna Moscatelli (Futurathletic Team Apulia) vinceva 100 e 200. Nel primo caso si imponeva in 12”39 su Yasmine Akakpovi (Enterprise Giovani Atleti Bari), 2^ in 12”74, sul mezzo giro di pista fermava i cronometri in 25”83. Sui 400hs Agnese Rucco (Alteratletica Locorotondo) chiudeva in 1:06.15. Nei 5000mt Mariangela Ceglia (Futurathletic Team Apulia) si pregiava di un buon 17:10.04 e nel triplo Francesca Lanciano (Alteratletica Locorotondo) tornava a volare con un salto di 13.35mt.

In chiusura la bella gara di Daniele Arcidiacono (US Foggia) vincitore dei 100hs allievi nel tempo di 14”90.

05 Luglio 2021



Roberto Longo



risultati